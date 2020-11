L’incertitude du marché conduit au rallye du crypto

La volatilité actuelle dans le monde a fait grimper les prix des crypto-monnaies, ce qui a fait passer Bitcoin au-dessus de 15 000 $ pour la première fois depuis 2018, stimulant l’imagination des “détenteurs”. À vrai dire, la frénésie sur le marché des devises n’a pas cessé depuis que le Bitcoin a rebondi de la barre des 10 000 $.

Cela s’est produit au moment où Square a révélé un investissement dans le coin, et où PayPal a annoncé l’introduction de certaines crypto-monnaies sur sa plateforme de paiement en ligne. L’une de ces monnaies est Ethereum.

Ethereum et l’histoire d’une augmentation de 400% en 2020

Alors que tout le monde se concentre sur Bitcoin (et pour une bonne raison), Ethereum a connu une année spectaculaire jusqu’à présent. Il est passé de 100 $ en mars, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé le monde occidental, à plus de 400 $ en septembre. Cette hausse de 400 % a été plus rapide que celle de Bitcoin, puisque Ethereum a tradé à 480 $ dès le mois de septembre de cette année. Par ailleurs, Bitcoin n’a dépassé le niveau de 15 000 $ qu’hier, après être tombé à 4 000 $ en mars.

Ceci est intéressant car Bitcoin donne le ton au marché des crypto-monnaie. Si Bitcoin augmente, les principaux altcoins augmentent également. Si, en revanche, Bitcoin baisse, le reste suivra.

Cependant, Ethereum a connu une “année spéciale”. Par exemple, au cours du deuxième trimestre de l’année, lorsque Bitcoin a eu du mal à retrouver le niveau de 10 000 $, Ethereum a enregistré une moyenne de plus de 860 transactions quotidiennes. En comparaison, la moyenne des transactions quotidiennes pour Bitcoin sur la même période n’a même pas atteint 300. En outre, les autres altcoins ont vu moins d’un dixième du volume enregistré sur Ethereum.

Alors pourquoi ce soudain intérêt pour Ethereum et non pour Bitcoin ? Voici quelques raisons. Premièrement, la valeur marchande d’un coin. Peu de traders particuliers peuvent s’offrir un Bitcoin à 4 000 $, mais beaucoup s’offrent un Ether à 100 $. C’est le même processus psychologique qui conduit les traders à acheter des actions en cents.

Deuxièmement, la chute d’Ethereum par rapport aux sommets de 2017 a été beaucoup plus sévère que celle de Bitcoin. Plus précisément, il est passé de 1 400 à 90 $ en moins d’un an. Par conséquent, de nombreux traders l’ont considéré comme sous-évalué par rapport à Bitcoin.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que la corrélation étroite avec Bitcoin disparaisse. Le marché des crypto-monnaies, et en particulier les dix premières crypto-monnaies, divergent rarement du sentiment principal, à moins qu’un événement interne ne se produise. Ainsi, aussi longtemps que Bitcoin poursuivra sa tendance haussière, Ethereum pourrait être celui qui augmentera le plus vite. Après tout, il a chuté bien plus que les Bitcoin lors de la première correction réelle en 2017.

Mais avant d’acheter, pensez au fait que le contraire est également vrai. Si Bitcoin baisse, Ethereum baisse plus rapidement.