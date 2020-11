L’inflation super core de la zone euro à son plus bas niveau en deux ans

La volatilité des marchés financiers internationaux a diminué de façon spectaculaire après les élections américaines. Les actions aux États-Unis se tradent près des sommets, tandis que le marché des changes bouge à peine. On a l’impression que les marchés ont besoin d’une pause de Noël anticipée, car tout le monde veut retarder l’échéance de 2020 le plus rapidement possible et revenir à la vie normale comme en 2019.

Si cela est possible ou non, en 2021, cela reste à voir. Quant à la complaisance des marchés financiers, elle n’est ni nouvelle ni spécifique à cette année.

Chaque année, l’action des prix sur les marchés financiers autour du Black Friday et de Thanksgiving est une accalmie. Plus précisément, surtout pendant la semaine de Thanksgiving, l’action des prix sur les tendances des principales paires de devises ne changera pas. Au lieu de cela, les tendances en place continueront à pousser dans la même direction.

Cela dit, la façon dont le marché des changes se termine cette semaine est cruciale, car la semaine prochaine est la semaine de Thanksgiving. Si les renversements sont moins probables pendant la semaine de Thanksgiving, sur la base d’une analyse historique, alors les traders feraient mieux de s’en tenir aux principales tendances à la fin de cette semaine.

Un euro fort malgré des fondamentaux faibles

Le thème de l’été et de l’automne de cette année était un euro fort. C’est particulièrement vrai dans le cas du taux EURUSD.

La principale paire a atteint 1,19 et plus et n’a pas quitté la zone depuis plusieurs mois maintenant. Dans l’intervalle, l’économie européenne s’est rapidement détériorée. Les risques de confinement ont basculé à la baisse, la perspective d’une plus grande détente, l’intervention verbale de la BCE – n’ont pas suffi à faire baisser l’EURUSD.

Toutefois, tout dépend de l’aspect du trading. Les bulls pourraient faire valoir que l’adhérence à la zone des 1,19 est un signe fort de gains supplémentaires. Les bears, en revanche, peuvent faire valoir que l’incapacité à se maintenir au-dessus de 1,19 est un signe de faiblesse.

L’inflation de base de la zone euro d’hier a ajouté des données supplémentaires au cas baissier. L’inflation de base reste juste au-dessus du scénario déflationniste (0,2%, légèrement au-dessus du niveau zéro qui signifie la déflation). Plus important encore, la super inflation de base, celle qui est calculée à partir d’un sous-ensemble de l’IPCH, a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis deux ans. Cette inflation a un rapport direct avec l’écart de production de la zone euro ou l’alimente.

En d’autres termes, aussi baissière soit-elle. De plus, la BCE s’est engagée à agir en décembre. Alors pourquoi l’EURUSD n’est-il pas plus bas ?

La réponse se trouve dans la question – c’est un taux de change, qui indique la valeur d’une monnaie par rapport à une autre. Si l’on peut être baissier sur l’euro, si le dollar baisse davantage, le taux de change EURUSD finira par s’orienter à la hausse.