L’once d’Or a donné un signal technique haussier; objectif 2000$

L’attrait pour le risque soutient les métaux précieux

Une incertitude a été levée sur les marchés financiers avec l’annonce de l’élection de Joe Biden en tant que 46ème Président des Etats-Unis. Bien que Donald Trump conteste en justice, l’écart est tel entre les deux hommes au niveau des grands électeurs que la Communauté Internationale a déjà reconnu le résultat de cette élection. C’est donc un thème d’inquiétude fondamentale qui disparait, même si la passation de pouvoir risque d’être houleuse ces prochaines semaines. Les actifs risqués sont donc repartis à la hausse et les métaux précieux ne sont plus handicapés par les sorties de capitaux pour couvrir d’éventuels appels de marge sur le marché actions. A cela est venu s’ajouter la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale (FED), hautement dovish et qui se tient prête à financer le plan de relance budgétaire tant attendu aux Etats-Unis, le fameux stimulus.

En effet, ce plan qui devrait dépasser les 2000 milliards de $ sera largement financer par la dette, soit par la FED sur le marché obligataire d’Etat. Cette perspective continue de mettre la pression sur le dollar US face à un panier de devises, un facteur fondamental de hausse pour le cours de l’Or et de l’Argent-métal.

Un signal technique haussier a été donné sur le Gold

La semaine passée, c’est un signal haussier de l’analyse technique qui a été donné sur le cours de l’or. Il s’agit du dépassement de la résistance à 1920$, ancien record historique et pivot technique sur l’horizon de temps mensuel. Notons que sur le plan du momentum, l’indicateur technique RSI confirme en dépassant le seuil des 50. Les cibles engagées sont les suivantes pour le mois de novembre : 2000$/2015$ et les records historiques.

Graphique du cours de l’Or avec la plateforme TradingView