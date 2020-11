Nouvelle étape pour Tesla, qui a atteint une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars

La capitalisation boursière de Tesla a dépassé les 500 milliards de dollars hier, et le conte de fées continue pour ses actionnaires. La société a progressé de +563,81% par rapport aux niveaux de clôture d’hier, un chiffre impressionnant pour quiconque s’intéresse aux investissements boursiers.

Plus intéressant encore, cette performance impressionnante a été réalisée au cours d’une année de pandémie où les défis ont dépassé toutes les attentes. Après tout, il s’agit d’une société de véhicules électriques, même si elle est cotée en bourse comme une entreprise technologique de premier plan. Cependant, elle vend un produit haut de gamme, un produit coûteux, et donc tout le monde ne peut pas s’offrir une Tesla.

Pourtant, l’entreprise capitalise très bien sur deux dimensions cruciales. La première est la vision du PDG. Elon Musk possède beaucoup d’actions ; il est donc considéré comme ayant “tout à perdre” dans ce jeu. Ses intérêts sont donc considérés comme étant alignés sur ceux de la société. Une autre est celle de la race humaine envers les politiques vertes. La distance à parcourir est si grande que des entreprises comme Tesla ne peuvent prospérer que dans un tel environnement. De plus, elle dispose d’un avantage concurrentiel sur les autres entreprises, car elle est à la tête du secteur depuis de nombreuses années maintenant.

Par conséquent, devrions-nous être surpris par le fait que Tesla valle aujourd’hui plus que Toyota, General Motors, Nissan, Honda et Ford réunis ? Oui et non.

Nouveaux plans pour Tesla

Pour commencer, Tesla se prépare à entrer dans l’indice S&P 500 dans la deuxième partie du mois de décembre. C’est pourquoi, en raison du rééquilibrage des portefeuilles passifs, il se peut que le cours de l’action Tesla continue à subir des pressions pour atteindre de nouveaux sommets. Les gestionnaires passifs qui suivent l’indice S&P 500 doivent modifier leurs portefeuilles pour faire place au nouveau venu en ville, Tesla.

Pour continuer, la société a des projets dans des domaines que ses concurrents ne rêvent même pas de concurrencer. Par exemple, lors d’une conférence en Allemagne, Elon Musk a laissé entendre que Tesla prévoit d’introduire des modèles améliorés des versions existantes, avec une meilleure portée, de 700 km à 1000 km.

D’autre part, chaque fois que des évaluations aussi incroyablement élevées se forment, on ne peut pas penser à une bulle et à ce qui fait une bulle. Au cours de la clôture d’hier, Elon Musk de Tesla a dépassé Bill Gates en tant que deuxième personne la plus riche du monde. Seul Jeff Bezos d’Amazon est resté devant. De plus, Musk a ajouté 100 milliards de dollars à sa fortune rien que cette année, plus que toute autre personne figurant sur la célèbre liste de Bloomberg Rich. À titre de comparaison, au début de l’année, il était classé 35e.

Tesla peut-il soutenir sa croissance ? Nous allons bientôt le savoir.