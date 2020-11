Or – Gagnant en 2020 jusqu’à présent

Malgré la formidable reprise du marché boursier américain à la suite du krach de mars 2020, le grand gagnant jusqu’à présent dans l’année de trading est l’or. À moins de deux mois de la fin de l’année de trading, l’or a rapporté plus de 20 % au cours des neuf premiers mois de l’année.

Une comparaison avec le S&P 500, l’indice obligataire global américain mesuré par Bloomberg Barclay et le dollar américain montre que l’or est le seul des quatre actifs à afficher une croissance à deux chiffres. Plus précisément, il a augmenté de 24,29 % au cours des trois premiers trimestres.

Aujourd’hui, c’est le jour des élections aux États-Unis. Le résultat scellera la foi du dollar américain pour le reste de l’année et, probablement, celle des actions américaines également.

L’or peut-il maintenir ses gains ? Le prix de l’or peut-il poursuivre son ascension ? À quoi ressemblera l’or en 2021 dans un Congrès républicain ou démocrate ?

L’or – une véritable réserve de valeur

Si nous étendons l’analyse des performances des quatre classes d’actifs au cours des deux dernières décennies, la distance entre l’or et le deuxième actif le plus performant augmente de façon spectaculaire. On peut donc dire que l’or a agi comme une véritable réserve de valeur au cours des deux dernières décennies.

Ce n’est pas surprenant si l’on considère que l’économie mondiale a souffert de deux grandes récessions économiques : l’une en 2008-2009, appelée “Grande crise financière”, et l’autre en 2020, l’actuelle pandémie de COVID-19.

À l’approche des élections américaines, l’avance que l’or a prise sur les autres actifs jusqu’à présent dans l’année de trading fait qu’il est favori pour être la classe d’actifs la plus performante parmi les quatre mentionnées ici. Une victoire des républicains au Congrès et une réélection de l’équipe Trump feront probablement grimper le dollar américain. Cependant, l’incertitude augmente également, ce qui signifie que le dollar américain aura du mal à se renforcer face à l’or.

D’autre part, une victoire des démocrates au Congrès et une victoire de Biden feront probablement baisser le dollar américain. Dans ce cas, le prix de l’or bénéficiera de la baisse du dollar américain et de la réserve de valeur que de nombreux investisseurs recherchent.

Un Congrès mixte, cependant, est le résultat probable de cette élection. Dans ce cas, le sort du dollar américain et, dans une certaine mesure, celui de l’or dépendent du vainqueur de la Maison Blanche.

À très court terme, plus vite nous connaîtrons le nom du résultat des élections, plus vite les incertitudes prendront fin, tandis qu’à moyen terme, le marché se concentrera sur les promesses faites par les deux partis et leurs candidats.

Toutefois, ce qui importe pour le prix de l’or, c’est la perspective à long terme. De ce point de vue, l’or est resté une véritable réserve de valeur au cours des dernières décennies. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ?