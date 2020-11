Prévisions économiques européennes de l’automne 2020

Jeudi dernier, la Commission européenne a publié les prévisions économiques de l’UE pour l’automne 2020. Ce rapport détaillé est publié tous les trimestres et représente les prévisions pour les deux prochaines années concernant l’évolution économique des États membres de l’UE.

De plus, il présente une vue détaillée (c’est-à-dire qu’il couvre plus de 180 variables) de chaque économie mais aussi des économies de l’Union européenne dans leur ensemble. Si vous le souhaitez, il sert de base pour évaluer les tendances économiques et, pourquoi pas, pour construire une thèse d’investissement.

Le rapport de la semaine dernière brossait un tableau sombre des économies européennes. Sans surprise, pourrait-on dire, compte tenu du confinement et des couvre-feux en vigueur dans de nombreux pays.

Principaux enseignements des prévisions économiques européennes

Pour les traders de devises intéressés par l’impact sur la monnaie commune, la première moitié du rapport est plus intéressante. Elle couvre l’évolution globale au cours des trois derniers mois, et la deuxième partie fait référence aux performances individuelles de chaque pays.

Le rapport montre que la pandémie a mis un terme à la petite reprise qui s’était amorcée au cours de l’été. La résurgence des cas montre des divergences entre les pays européens, ce qui conduit à des perspectives économiques incertaines.

Le document souligne que le PIB mondial, hors UE, se contractera davantage qu’il ne l’a fait pendant la grande crise financière de 2008-2009. Les marchés du travail de l’Union européenne ont été mis à rude épreuve. Des pertes d’emplois sans précédent ont entraîné une réaction monétaire et budgétaire sans précédent de la part des gouvernements européens.

L’inflation est tombée en territoire négatif en août et septembre. En outre, les prévisions pour la période à venir s’annoncent également sombres, même si les prix de l’énergie se sont redressés cette semaine depuis la publication du rapport.

En conséquence, le PIB réel annuel devrait se contracter de 7,8 % en 2020. Même si les prévisions de croissance de 4,2 % en 2021 et de 3 % en 2022 se concrétisent, il n’y a toujours pas assez d’argent pour compenser la perte de croissance économique en 2020.

De plus, la récente décision des gouvernements sur le dos de l’évolution de la pandémie aura un impact supplémentaire sur la croissance économique. Le rapport ne prend pas en compte l’impact total des derniers confinements pour la simple raison qu’il est difficile de dire combien de temps ils dureront et quelles en seront les conséquences économiques.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un rapport sombre, publié pendant la semaine des élections américaines. C’est pourquoi les traders de l’euro l’ont écarté, et la paire EURUSD s’est négociée à plus de 1,19 hier. Cependant, la réalité économique rattrape généralement les marchés tôt ou tard – et les États-Unis sont mieux positionnés que l’Union européenne à ce stade.