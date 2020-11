Principaux événements à prendre en compte pendant la semaine de Thanksgiving

La semaine de Thanksgiving est arrivée, et les banques américaines sont fermées vendredi prochain. C’est donc une semaine plus courte que d’habitude, mais une semaine spéciale, du moins pour le marché des changes. Bien que ce ne soit pas une règle empirique, il est rare qu’il y ait un renversement de tendance sur les principales paires de devises pendant la semaine de Thanksgiving.

Bien que la semaine soit courte, il y a quelques événements importants à prendre en compte. La semaine a déjà commencé par un « bang », puisque AstraZeneca, la société pharmaceutique britannique, a annoncé que son vaccin contre le virus COVID-19 a une efficacité de 70 $.

GBP et EUR en vedette cette semaine

Plus tard dans la journée, les auditions du rapport sur la politique monétaire au Royaume-Uni vont créer une certaine volatilité sur les paires de livres sterling. Il s’agit d’un rapport trimestriel, et la Banque d’Angleterre y explique sa position sur la politique monétaire et les mesures qu’elle prévoit de prendre à l’avenir.

Un jour plus tard, la déclaration des prévisions d’automne complétera le tableau de l’économie britannique. Ce qui est intéressant ici, c’est que ce rapport montre le point de vue du Trésor sur l’économie, et non celui de la Banque d’Angleterre. Par conséquent, il pourrait être légèrement différent, de sorte que les paires de livres sterling sont vulnérables à une volatilité plus élevée que d’habitude.

Mercredi, la Revue de la stabilité financière de la BCE est d’une extrême importance pour les traders de l’euro. Il s’agit d’un rapport qui évalue les conditions du système financier et les risques pour la stabilité financière. Tout ton dovish devrait peser sur les paires d’euros.

En parlant des paires d’euros, l’euro continue d’être l’une des devises les plus fortes sur le tableau de bord du F.X. Malgré l’intervention constante de la BCE pour souligner le fait que la force de la devise n’est pas accueillie favorablement par la banque centrale, l’EURUS trade près du niveau de 1,19. Si la paire ne s’inverse pas lundi ou mardi, il y a de fortes chances qu’elle tente de dépasser 1,19, étant donné le biais qui existe pendant la semaine de Thanksgiving.

Le procès-verbal du FOMC et le PIB préliminaire sont les événements les plus importants en dehors des États-Unis. Compte tenu de la corrélation directe entre le marché boursier et le dollar américain, la seule façon plausible pour le dollar de se renforcer provient de la baisse des cours des actions. Si, en revanche, les actions atteignent de nouveaux sommets, le dollar suivra probablement et fera un pas de plus vers le bas.

Dans l’ensemble, attendez-vous à une semaine calme, surtout dans sa seconde moitié. Ainsi, la volatilité du marché devrait diminuer dès jeudi.