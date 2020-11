Quand revenir à l’achat sur le cours de l’Or ?

PRISE DE PROFIT EN COURS SUR L’OR CE DERNIER TRIMESTRE

Le cours de l’Or corrige ces toutes dernières semaines sur le marché des matières premières, dans le compartiment des métaux précieux. A l’approche du bilan boursier 2020, le métal jaune n’en reste pas moins un des actifs les plus performant de l’année, faisant presque jeu égal avec la performance du Nasdaq et de ses stars technologiques. Vous avez ainsi ci-dessous un graphique qui compare la performance annuelle de plusieurs classes d’actifs et le contrat future Or n’a pas à rougir avec ses 24% de rentabilité annuelle. La pandémie de Covid a certes pleinement réactivé le statut de valeur refuge de l’Or, mais pas aux dépends des actions qui font de nouveaux records historiques à Wall Street par exemple. La progression de l’Or est largement due aux taux d’intérêt réels toujours cloués au plancher, ainsi qu’à la chute du Dollar US sur le marché des changes face à un panier de devises majeures, comme l’Euro ou encore le Yuan Renminbi.

BOURSE – comparaison des performances annuelles (plateforme TradingView)

GC1! = contrat future OR

LE GOLD CONSERVE DU POTENTIEL TECHNIQUE HAUSSIER

Quel est le message de l’analyse technique sur le cours de l’Or à moyen terme ? Ce message dévoilé est encore largement haussier du point de vue de la tendance de fond. Le métal jaune décrit une construction technique en drapeau chartiste, une configuration de pause avant reprise de la hausse. Le support majeur se situe à 1750/1760$, je pense que ce niveau devrait prochainement permettre un rebond du marché de l’Or pour une poursuite de la tendance haussière en 2021.

Graphique du cours de l’Or en bougies japonaises hebdomadaires – source TradingView