Quelle est la foi du dollar en 2021 ?

L’année de trading n’est même pas encore terminée et les acteurs du marché jouent déjà le jeu de la reflation. L’un des thèmes sur lesquels tout le monde s’accorde est la faiblesse du dollar à l’approche de l’année prochaine. Avant d’examiner certaines prévisions, il est bon de commencer par une vue d’ensemble. Lorsqu’on veut trader, spéculer ou investir, il est très important d’avoir une vue d’ensemble.

Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons que je sois un trader de devises et que vous me demandiez mon avis sur l’orientation future de l’EURUSD. Supposons que je sois bearish et que je dise que l’EURUSD va atteindre la parité (c’est-à-dire 1) avec l’USD. Cependant, ce n’est pas seulement la direction qui compte dans une prévision – mais aussi le temps. Quand atteindra-t-elle ce niveau ? Si elle atteint ce niveau dans les deux prochaines décennies, je ne serai peut-être pas intéressé à la trader.

Il en va de même avec le dollar. Si tout le monde est d’accord avec le thème de la relance, n’oublions pas où se situait le dollar au début de la crise du coronavirus dans la structure des réserves de change. Rien n’a changé entre-temps, et nous pouvons voir que la position du dollar est littéralement incontestée – l’euro vient en deuxième position, mais la demande de dollars est presque trois fois plus importante.

Identifier le consensus

La publication de prévisions pour la période à venir fait partie du travail des sociétés d’investissement. Certaines utilisent une approche trimestrielle pendant l’année de trading. Cependant, à la fin de l’année, elles ont l’habitude de publier des prévisions sur douze mois.

Nordea, l’une des plus grandes sociétés d’investissement en Europe, vient de le faire. Elle couvre la plupart des paires de devises dans le cadre du tableau de bord des changes jusqu’à la fin de l’année 2022.

Pour interpréter un tel tableau, il convient de tenir compte de l’élément temps. Plus la date du jour est proche, plus la prévision doit être précise.

Pour l’EURUSD, Nordea prévoit une légère baisse dans les trois prochains mois, puis à la mi-2021, la paire devrait atteindre 1,23. En outre, elle continuera à gagner jusqu’à 1,26 à la fin de 2021 et 1,30 à la fin de 2022.

Nous nous arrêterons ici parce que le thème de la reflation (c’est-à-dire la baisse du dollar) a été prouvé. C’est le consensus du marché, et en vérifiant les autres paires d’USD, vous constaterez que l’USD baisse partout dans un tel scénario.

Cependant, le trading n’est pas si facile. Si c’était le cas, tout le monde le ferait avec succès.