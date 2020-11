Réduisez le stress lié à l’indécision et à l’incertitude du marché autour des élections avec Covesting

La peur, l’incertitude et le doute sont les pires ennemis des investisseurs et des traders. Lorsque ces émotions commencent à se manifester en raison des conditions économiques, politiques ou du marché, la volatilité s’intensifie et les choses se compliquent.

Même le fait de savoir qu’une phase comme celle-ci approche peut être stressant. À une époque où nous sommes tous confrontés à de nombreux défis, COVID, et au sentiment d’indécision que nous éprouvons tous à l’approche des élections, la dernière chose dont on a besoin, c’est de plus de stress sur les marchés, mais personne ne veut laisser passer une bonne occasion d’engranger des profits – alors quelle est la réponse ? Avec Covesting sur PrimeXBT, les investisseurs et les traders fatigués des marchés ou cherchant à s’évader du stress peuvent suivre d’autres gestionnaires de stratégie compétents sur le module de copy trading et les laisser gérer les montagnes russes qui les attendent pour vous.

Voici comment.

Plafonnement 2020 : Une pandémie permanente et un cauchemar politique

D’un jour à l’autre, une décision sera enfin prise entre le président américain Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden sur la personne qui deviendra le président pour les quatre prochaines années. Trump, une force polarisante aux États-Unis, car le candidat républicain maintiendrait un environnement fiscal favorable aux actions, tandis qu’une victoire de Joe Biden et une « vague bleue » pourrait provoquer de fortes ventes. Le fait que Biden soit actuellement en hausse dans les sondages pourrait être à l’origine de la chute des principaux indices boursiers américains comme le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq.

Pour l’instant, le bouleversement pourrait également mettre un terme à l’avance de Bitcoin, et jusqu’à ce que la peur, l’incertitude et le doute liés aux élections s’estompent, même la crypto-monnaie et l’or – deux des plus performants en 2020 face à la pandémie – ont considérablement reculé.

Comme il y a une chance sur deux que l’un ou l’autre des candidats gagne, il existe aussi deux résultats complètement différents pour les marchés. Le stimulus post-électoral est également un facteur qui pourrait rendre les marchés encore plus difficiles dans un avenir prévisible, mais avec la volatilité vient l’opportunité. La seule solution qui vous permette de tirer parti de la tempête à venir, mais aussi de réduire le stress au minimum et de vous concentrer sur la politique, la pandémie et les vacances à venir plutôt que de passer tout votre temps à établir des graphiques, pour ensuite risquer de perdre tout le temps que vous auriez pu consacrer à autre chose.

Profitez de la turbulence du marché sans vous inquiéter avec Covesting et PrimeXBT

Laissez d’autres personnes le faire pour vous et prendre en charge ce stress à votre place, avec Covesting sur PrimeXBT. PrimeXBT est une plateforme de trading primée offrant des CFD sur le trading des indices boursiers, le forex, les matières premières et le crypto ; qui a lancé cette année le module de copy trading de Covesting dans le monde entier.

Le réseau peer-to-peer innovant, composé de followers et de strategy managers compétents, combine les deux types d’investisseurs et de traders pour des profits synergiques. Les strategy managers font ce qu’ils font le mieux tout en gagnant une part du capital des followers. Les followers ont la possibilité de s’asseoir et de se déstresser un peu tout en ne ratant pas les mouvements du marché pendant une phase aussi turbulente. Ils n’ont pas à nager eux-mêmes dans des eaux turbulentes.

Le classement mondial entièrement transparent de Covesting est rempli de strategy managers qui tradent sur les indices boursiers, Bitcoin, l’or, le pétrole et plus de 50 autres actifs sur la plateforme de trading PrimeXBT. Les outils de gestion des risques et les logiciels d’analyse technique intégrés à PrimeXBT permettent aux strategy managers prêts à être suivis de disposer de tout ce dont ils ont besoin pour préparer, exécuter et réagir à tout ce qui se présente autour de ce qui pourrait être l’élection la plus critique de notre époque.

Le copy trading de Covesting est accessible à toute personne disposant d’un compte de trading PrimeXBT gratuit. Ouvrez le vôtre dès aujourd’hui pour éviter la peur, l’incertitude, le doute, l’indécision et tous les autres facteurs de stress qui accompagnent une élection et une pandémie.