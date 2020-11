Tesla est inclus dans l’indice S&P 500

À la surprise de beaucoup, le S&P 500 vient d’annoncer cette semaine qu’il allait introduire Tesla dans ses composantes. Cette annonce, attendue depuis longtemps, a entraîné une flambée du prix de Tesla (et de la fortune d’Elon Musk) en raison de la demande soudaine du secteur de l’investissement passif.

Pour clarifier les choses, il existe deux types d’investisseurs : les investisseurs actifs et les investisseurs passifs. Les investisseurs actifs sont toujours à la recherche de nouvelles actions à ajouter à leur portefeuille, et ils modifient très souvent la structure du portefeuille. L’objectif est de spéculer sur la volatilité du marché. En revanche, les investisseurs passifs utilisent simplement la composition d’un indice et le répliquent. Par conséquent, lorsque la composition change, ils modifient également leur portefeuille.

Le secteur de l’investissement passif est assez important. Il y a toujours une « concurrence » concernant les rendements de l’investissement passif ou actif. Parfois, l’investissement passif surpasse les performances, d’autres fois, c’est le contraire qui se produit.

Tesla dans le S&P 500 à partir de décembre

Tesla a été raillé et continue d’être raillé par de nombreux investisseurs. Les analystes examinent les stocks, les comptes clients, le fait que l’entreprise a fabriqué des voitures sous une tente à un moment donné – et les nouvelles négatives attirent les gens.

Cependant, quoi qu’elle ait fait, Tesla s’occupe de ses propres affaires et continue à se développer continuellement. Elle a ouvert de nouvelles installations de production en Chine et en Allemagne, a élargi sa gamme de produits et continue d’innover. Elle a toujours une longueur d’avance sur la concurrence, et elle ne peut le faire qu’en investissant plus rapidement que ses concurrents.

C’est pourquoi chaque étape franchie est récompensée par les investisseurs. Il n’est donc pas étonnant que l’entreprise ait obtenu de meilleurs résultats en 2020. En fait, c’est l’une des entreprises qui a affiché l’une des meilleures performances de l’année – en hausse de +481,65 pour l’année en cours.

Tesla rejoindra l’indice S&P 500 en décembre. Ce faisant, elle sera la plus grande entreprise à être ajoutée à l’indice. En fait, elle est si importants que les indices du Dow Jones, la société qui gère l’indice, recherche des conseils pour savoir s’il est judicieux d’introduire toutes les actions Tesla en une fois ou en deux tranches distinctes.

Une situation gagnant-gagnant pour Tesla et le S&P 500, l’inclusion augmente l’exposition de Tesla dans les portefeuilles de la communauté des investisseurs. Dans le même temps, le S&P 500 gagne une exposition à l’une des actions les plus recherchées au monde, dont le PDG possède beaucoup d’actions.