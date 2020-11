Un aperçu de la déclaration du FOMC d’aujourd’hui

La communauté financière espérait connaître le résultat des élections américaines au moment où la Fed publierait sa déclaration et sa conférence de presse, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Les votes sont toujours comptés car les deux candidats ont encore des chances de remporter le nombre minimum de 270 électeurs qui garantit la victoire.

Alors que le décompte se poursuit, il est difficile de savoir qui gagnera la Maison Blanche. Cependant, deux choses sont claires, quel que soit le vainqueur : il n’y a pas de « vague bleue », et la politique de la Fed restera probablement la même.

Un nouvel assouplissement de la part de la Fed ?

Il semble que la Banque de réserve d’Australie (RBA) ait lancé une nouvelle ère d’assouplissement quantitatif pour le reste de l’année. Cette semaine, la RBA a abaissé le taux des liquidités à 0,1 %, c’est-à-dire à la limite inférieure. En outre, elle a fourni davantage d’assouplissement par le biais d’un programme d’assouplissement quantitatif accru. Venant d’une banque centrale qui applique sa politique monétaire dans un pays qui a mieux géré la crise COVID-19, cela peut agir comme un signal d’alarme sur ce qui va venir des autres banques centrales.

La Fed doit publier la déclaration du FOMC et tenir la conférence de presse un jour plus tard que d’habitude. Normalement, toutes les six semaines, un mercredi, la Fed rend ses décisions publiques. Cependant, cette semaine est différente en raison des élections américaines. Ainsi, jeudi, nous aurons la publication de la Fed et un jour plus tard celle des NFP (Non-Farm Payrolls) pour le mois d’octobre.

Il se pourrait donc très bien que la décision de la Fed vienne en deuxième position, aussi importante que cette semaine. Si nous ne connaissons pas le résultat des élections américaines d’ici jeudi, le moteur de la volatilité du marché reste la bataille pour la Maison Blanche.

Quant à la Fed, elle a déjà assoupli un peu plus sa position politique. Plus précisément, à la fin du mois d’octobre, elle a ajusté les termes du Main Street Lending Program en le rendant plus accessible aux entreprises. Ainsi, elle a abaissé le montant minimum des prêts de 250 000 à 100 000 dollars, afin que davantage de petites entreprises puissent y accéder.

N’oublions pas ce que Powell de la Fed a dit à maintes reprises pendant la crise actuelle : la Fed a des pouvoirs de prêt, et c’est à peu près tout ce qu’elle peut faire. Cependant, il existe un dicton parmi les acteurs du marché concernant la Fed selon lequel il y a toujours quelque chose de plus que la Fed peut faire.

Si c’est le cas, nous le découvrirons dans un peu plus de 24 heures.