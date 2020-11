Un argument en faveur des investissements alternatifs

Des expériences monétaires et fiscales extrêmes ont fait apparaître des “anomalies” sur de nombreux marchés. Des choses qui n’existaient pas il y a quelques années sont soudainement devenues la norme.

Tout a commencé avec des taux d’intérêt négatifs dans certaines économies développées. Lorsqu’ils ont été introduits au Japon, dans la zone euro, en Suisse, dans certains pays nordiques, etc.

L’une des conséquences d’une politique monétaire extrême est la montée en flèche des obligations à rendement négatif. Lorsque les pays accusent un déficit, ils cherchent à le financer en empruntant sur les marchés financiers. Théoriquement, ils devraient avoir la vie facile car les pays qui ont un excédent peuvent financer un tel déficit. Cependant, les conditions de paiement peuvent être favorables ou non.

Toutefois, les rendements négatifs signifient que les investisseurs obtiendront moins que ce qu’ils investissent en achetant de telles obligations. La Grèce est le dernier pays à avoir rejoint le groupe des obligations à rendement négatif, un renversement de situation étonnant par rapport à il y a quelques années.

Investissements alternatifs – Une alternative à la hausse des obligations à rendement négatif

Les investisseurs n’ont plus que quelques choix à faire en matière de sécurité. L’un d’eux consiste à acheter des devises sûres. En effet, le JPY ou le CHF sont les monnaies les plus performantes en 2020 jusqu’à présent. Mais une autre option est de se tourner vers les investissements alternatifs comme protection du capital à long terme.

Une autre raison de se tourner vers les investissements alternatifs vient du côté de l’inflation de l’équation. De nombreux investisseurs avertis (par exemple Stanley Druckenmiller) estiment que l’inflation sera beaucoup plus élevée dans les cinq ou six prochaines années que les niveaux actuels. Une couverture contre l’inflation favorisera donc un investissement alternatif.

Les investissements alternatifs sont bien plus que l’or et les autres métaux précieux. Aujourd’hui, on peut parler de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme d’un actif sûr. De même, le capital-investissement ou l’immobilier sont également des investissements alternatifs traditionnels. En outre, les objets de collection ont tendance à conserver leur valeur, surtout pendant les périodes de forte inflation.

La sélection de l’actif le plus performant dans une catégorie d’actifs est un exercice d’équilibre. Il existe des avantages et des inconvénients. Par exemple, les biens immobiliers et les objets de collection présentent le grand inconvénient d’être peu liquides. En d’autres termes, lorsque les investisseurs sont pressés de sortir lorsqu’ils ont besoin de liquidités, il n’est pas toujours facile de trouver le bon acheteur au bon moment.

Toutefois, à mesure que les rendements négatifs conquièrent le monde (et ils ne vont pas disparaître de sitôt), attendez-vous à ce que davantage d’investisseurs se tournent vers les investissements alternatifs.