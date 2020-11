Un dossier à l’encontre de Bitcoin

Le trading de Bitcoin est proche de son plus haut niveau historique, puisqu’il a atteint la semaine dernière plus de 18 000 $. D’ici à ce qu’il atteigne plus de 20 000 $, ce n’est qu’une question de temps.

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la force de Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, par exemple, ont commencé à acheter Bitcoin. De plus, des sociétés comme MicroStrategy ou Square ont fait savoir qu’elles n’avaient pas l’intention de renoncer de sitôt à leur participation dans Bitcoin. Par conséquent, après l’acquisition des Bitcoins, les crypto-monnaies ont simplement été stockés dans des cold wallets.

Ce qui est intéressant, c’est que différentes personnes voient différentes choses dans Bitcoin. Contrairement à l’USD ou à l’EUR, Bitcoin remplit plusieurs autres fonctions aux yeux des gens. C’est pourquoi toute affaire contre le rôle de Bitcoin devrait commencer par une simple question : À quoi sert Bitcoin ?

À quoi sert Bitcoin ?

Nombreux sont ceux qui soutiennent que Bitcoin, c’est de l’argent. En effet, il est utilisé pour transférer d’énormes quantités d’argent dans le monde entier, de manière sûre et relativement anonyme. Cependant, pour être de l’argent, il doit remplir d’autres conditions – par exemple, une unité de compte, ce qui n’est pas le cas avec Bitcoin. Eh bien, si ce n’est pas de l’argent au sens traditionnel du terme, il est peut-être temps d’ajuster la définition de l’argent, non ?

Et si les Bitcoins étaient utilisés pour préserver et accroître le pouvoir d’achat en raison de leur rareté ? Ici, nous avons l’or en comparaison. La rareté est exactement ce qui rend l’or si précieux aux yeux des investisseurs. Comme il n’y a que 21 millions de Bitcoins, l’élément de rareté est présent. Cependant, Bitcoin n’est rien d’autre qu’un exemple de technologie. Il existe d’autres blockchains, et la disponibilité de la technologie est donc infinie.

Si les Bitcoins peuvent être considérés comme une réserve de valeur, leur volatilité est un problème. Oui, en 2020, son prix a doublé. Cependant, il l’a fait après avoir initialement perdu 60 % de sa valeur. Si un investisseur ou un ménage n’a aucun problème à voir son épargne diminuer de moitié de façon aléatoire, alors Bitcoin est une option alternative à l’argent tel que nous le connaissons.

C’est l’un des principaux problèmes que pose Bitcoin. Bien que personne ne s’oppose à ce que leur pouvoir d’achat double, la plupart des gens ont un problème lorsque les choses vont dans l’autre sens. Avec Bitcoin, vous n’obtenez pas seulement l’appréciation, mais aussi la dépréciation.

Disons que votre famille prévoit un achat important – comme une maison, par exemple. La famille a la plus grande partie de l’argent mais doit encore en économiser pour pouvoir effectuer le paiement initial. Vous ne pouvez tout simplement pas placer vos économies dans des Bitcoins, car le risque est qu’au moment où vous économiserez suffisamment, leur valeur aura déjà diminué de moitié.

Le but de cet article n’est pas de dire que les Bitcoins n’ont aucune valeur. C’est simplement que son prix élevé est probablement le résultat de la seule spéculation. Si l’histoire nous apprend quelque chose, la spéculation mène à des bulles.

Peut-être que cette fois-ci, l’histoire est différente.