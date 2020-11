Un trimestre solide pour Walmart, tant au niveau du chiffre d’affaires que du résultat

La saison des gains s’est poursuivie cette semaine avec quelques noms importants ; Walmart est l’un d’entre eux. Le géant américain du commerce de détail a enregistré de solides résultats au troisième trimestre de l’année fiscale 2021, dépassant toutes les attentes. De plus, une fois de plus, les ventes en ligne ont connu une croissance exponentielle, bien au-delà des 10 %, confirmant le fait que le secteur a bénéficié des restrictions liées aux coronavirus et, dans certains cas, du confinement.

La société a fait état de 134,7 milliards de dollars, contre 132,42 dollars prévus, ce qui correspond plus ou moins aux attentes du marché. Cependant, elle a fait état d’un BPA de 1,34 $ sur des attentes de 1,18 $. En outre, les ventes en ligne aux États-Unis ont connu une croissance étonnante de 79 %, et elles ont largement contribué aux ventes globales de l’entreprise. En outre, les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 6,4 % par rapport aux prévisions de 3,9 %.

Un trimestre chargé pour Walmart

La société a lancé Walmart+, une adhésion offrant des avantages importants aux abonnés, comme la livraison gratuite illimitée ou des réductions sur le carburant. Au moment du lancement, beaucoup ont comparé l’adhésion à Walmart+ à la réponse de la société à Amazon Prime, et ils avaient raison. À en juger par l’augmentation des ventes du commerce électronique, on peut dire que l’introduction de Walmart+ a été un succès dès le départ.

Walmart continue d’innover. Ce trimestre, l’entreprise a annoncé de nouveaux pilotes de livraison de drones aux États-Unis en s’associant à des sociétés telles que DroneUp ou Flytrex. Elle a également annoncé des plans visant à atteindre l’objectif de zéro émission dans les activités de Walmart d’ici 2040, ainsi qu’un nouveau partenariat avec Goldman Sachs pour offrir un accès au capital aux acheteurs en ligne.

Les éléments ci-dessus ne sont que quelques-uns des points forts de ce qui s’est passé chez Walmart au cours du trimestre. Associées aux bénéfices plus élevés que prévu, les actions ont gagné en importance à la suite de la publication du communiqué.

Les analystes ont également salué le rapport sur les bénéfices. JP Morgan a noté les bons résultats, en soulignant par exemple la croissance de la marge d’exploitation. Un autre point positif à noter est la capacité de Walmart à réduire rapidement ses pertes dans le secteur digital et la façon dont elle suit la forte demande dans le secteur de la livraison des produits d’épicerie. Dans certains cas, Walmart parvient à livrer en moins de 30 minutes.

Dans l’ensemble, de bonnes performances et un nouveau trimestre solide. Walmart a à la fois les ressources et la capacité de faire face à la crise. Le fait que le secteur n’ait pas été trop touché par la pandémie a également aidé.

Walmart devient une entreprise de plus qui bat les bénéfices au cours du dernier trimestre. Cela montre que la reprise de l’activité économique aux États-Unis se poursuit.