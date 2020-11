Une inflation galopante dans les mois à venir

La Fed parviendra-t-elle à créer des attentes d’inflation plus élevées dans la période à venir

Jeudi dernier, l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a été publié. Il a montré une nouvelle baisse à 0% sur une base mensuelle, par rapport aux 0,2% précédents et aux attentes de 0,1%. L’IPC de base, la publication qui n’inclut pas les prix de l’alimentation et de l’énergie, a connu une évolution similaire.

Considérant que nous avons une Fed qui est “centrée sur l’inflation” et qu’elle vient de modifier son mandat en plein milieu d’une pandémie pour cibler l’inflation moyenne, une telle résilience fait se demander ce qui se passe ? La Fed va-t-elle se contenter de lutter contre la pandémie maintenant et se concentrer sur l’inflation plus tard ?

Par ailleurs, certains investisseurs, comme le légendaire Stanley Druckenmiller, sont apparus plusieurs fois en public, déclarant qu’il craignait une inflation beaucoup plus élevée aux États-Unis dans les cinq à six prochaines années. Si c’est le cas, ce n’est certainement pas encore visible.

ÉTATS-UNIS : Inflation de l’IPC. Source : Oxford Economics

La désinflation à venir en 2021

Personne ne dit que l’inflation sera plus élevée dans les années à venir. Cependant, les traders et les investisseurs doivent comprendre la différence entre les différents types d’inflation.

Par exemple, tout le monde a entendu parler de l’hyperinflation. C’est ce qui s’est passé au Venezuela, au Zimbabwe, en Argentine et en Turquie : l’argent a rapidement perdu de sa valeur.

La désinflation fait référence à une baisse du taux d’inflation. Cependant, elle fait toujours apparaître des prix inflationnistes, bien que le taux passe d’une inflation plus élevée à une inflation plus faible. Par exemple, un passage d’une inflation de 6 % à 4 % est appelé désinflation.

Enfin, lorsque l’inflation tombe en dessous de zéro, il y a déflation. Sur les trois, c’est la plus difficile à combattre avec les outils traditionnels de politique monétaire. De plus, comme nous l’avons vu ces dernières années, il est difficile de lutter également avec des outils de politique monétaire non conventionnels (par exemple, l’assouplissement quantitatif).

Une étude menée par Oxford Economics considère la désinflation comme le thème de 2021. Plus précisément, alors que l’inflation globale devrait dépasser le niveau de 2,5 % au cours du premier semestre de l’année, elle devrait diminuer pour atteindre 1,5 % au cours du second semestre de 2021.

Toutefois, de tels scénarios sont difficiles à prévoir avec précision. L’inflation, comme nous l’avons vu à maintes reprises, dépend de nombreux facteurs. Le prix du pétrole, par exemple, est l’un de ces facteurs – ainsi que la vitesse de l’argent et la volonté du consommateur de dépenser.

Dans l’ensemble, les niveaux d’inflation futurs dépendront de l’évolution de la pandémie. Pour l’instant, des niveaux d’inflation plus élevés ne sont observés que si et quand le monde parvient à gérer la pandémie. D’ici là, les niveaux zéro et inférieurs sont plus probables.