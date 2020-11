Volatilité de l’or et du Bitcoin

La grande divergence entre les deux actifs financiers se poursuit – alors que l’or franchit la barre des 1 850 $, Bitcoin atteint 19 000 $ et augmente. Qu’est-ce qui a changé pour que les deux actifs se découplent de manière aussi spectaculaire ?

Une explication vient de la fin de la pandémie qui est en vue actuellement. Avec trois vaccins qui promettent déjà de bons résultats et d’autres en cours de développement, le monde a l’espoir d’un retour à la normale en 2021 et au-delà. C’est pourquoi les investisseurs délaissent les valeurs refuges pour se tourner vers les investissements traditionnels. Plus précisément, ils se débarrassent de l’or et achètent des actions.

Pendant la pandémie et jusqu’aux récentes nouvelles concernant les vaccins, l’or et Bitcoin représentaient des valeurs refuges. Cependant, seul l’or s’est inversé, alors que Bitcoin ne l’a pas fait.

Au-delà de cela, les choses se compliquent encore si l’on inclut les actions américaines. Elles se sont d’abord raffermies sur la surperformance du secteur technologique. Ensuite, elles se sont raffermies en raison de la faiblesse du dollar. Aujourd’hui, elles se redressent en raison de nouvelles dépenses d’infrastructure, d’une nouvelle administration et de la fin de la pandémie en vue. De ce point de vue, des actions plus élevées signifient un dollar plus faible, et le mouvement haussier de Bitcoin est logique, qu’en est-il de l’or ?

L’or en tête

Une chose doit retenir l’attention des traders et des investisseurs lorsqu’ils examinent la différence ou la divergence actuelle entre les deux actifs. L’or mène.

L’or a franchi une étape importante dans la formation d’une tête et d’épaules inversées six mois avant que la pandémie n’atteigne le monde occidental. Plus précisément, le prix de l’or a formé le schéma d’inversion et s’est consolidé pendant des années avant de franchir le seuil de la hausse.

Au moment de la rupture, personne ne comprenait vraiment pourquoi l’on voyait un tel découplage. Après tout, les actions ne sont allées nulle part. Bitcoin, lui aussi, tournait autour des 10 000 $.

L’or, au contraire, est passé de 1 300 $ à plus de 2 000 $. Lorsque l’or a atteint 2 000 $, Bitcoin se situait toujours autour de 10 000 $. Le prix du Bitcoin a ensuite presque doublé, tandis que l’or corrigeait de son plus haut niveau historique.

En d’autres termes, on peut facilement supposer que l’or est en tête de Bitcoin. À moins que les récents développements du prix de Bitcoin ne soient là pour rester, Bitcoin devrait suivre les traces de l’or et corriger également. Compte tenu de la récente progression, la correction devrait respecter les proportions.

Il ne s’agit pas de monter un dossier contre Bitcoin. Au contraire, les arguments avancés ici devraient être réexaminés au premier signe de faiblesse de Bitcoin.

En fait, l’or a prouvé sa valeur au cours de milliers d’années d’existence. Par rapport à cela, Bitcoin n’en est qu’à ses débuts. Pour atteindre le statut de l’or, il faut plus qu’une simple adoption forte.

