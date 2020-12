Comprendre les fondements de l’or

L’or existe depuis des milliers d’années et fascine l’humanité depuis lors. Son rôle dans les sociétés a évolué dans le temps, depuis les pièces d’or au cœur du système de réserves fractionnaires (c’est-à-dire que les billets à ordre étaient d’abord émis par les orfèvres contre la détention d’or en garantie) jusqu’à la base du système financier pendant l’étalon-or.

Les gens connaissent la période de l’étalon-or qui a suivi le système de Bretton Woods, mais l’étalon-or a connu un succès encore plus grand avant la première guerre mondiale. On peut dire qu’un véritable étalon-or international a existé de 1871 à 1914, marqué par la paix et la prospérité mondiales.

L’or comme investissement au 21e siècle

De nos jours, l’or est apprécié pour sa rareté et pour sa valeur de réserve. Parfois, il agit comme si ces deux caractéristiques n’existaient plus, mais cela est uniquement dû à ses qualités défensives. Prenons par exemple l’initiative de mars 2020 visant à faire baisser le prix de l’or.

L’or a perdu environ 12% de sa valeur, bien que ce ne soit que pour une courte période. Alors, où étaient les qualités défensives de l’or ? En fait, il ne s’agissait pas d’or, mais de l’environnement risk on/off. Au XXIe siècle, les gestionnaires d’investissement construisent des portefeuilles en fonction du mandat et du profil de risque des investisseurs. Leur objectif est de maximiser les rendements et, dans un environnement de risque, de minimiser les pertes. Ainsi, vendre de l’or pour obtenir des dollars n’était qu’une autre façon de liquider un actif pour atteindre l’objectif d’investissement du portefeuille.

On peut donc dire que la volatilité du marché affecte le prix de l’or mais sans affecter ses qualités défensives. Après tout, par rapport aux actions ou autres actifs, l’or a moins baissé dans un environnement de risque.

Une autre caractéristique fondamentale importante du marché de l’or actuel est sa liquidité. L’or occupe la troisième place, après les bons du Trésor américain à 1-3 ans et l’indice S&P 500, en termes de volume moyen de trading quotidien. D’autres classes d’actifs sont à la traîne, comme les gilts britanniques, l’euro/sterling ou l’euro/yen, etc.

Enfin, les investisseurs aiment l’or en raison de ses propriétés de protection contre l’inflation. Après que les États-Unis ont abandonné l’étalon-or dans les années 1970, l’or a repris plus de sept cents pour cent en raison des craintes d’une forte inflation. On peut dire que des craintes similaires ont été à l’origine du fait que le prix de l’or a atteint cette année un nouveau sommet historique au-dessus de 2 000 dollars, puisque plus de 20% de tous les dollars existants ont été créés cette année.