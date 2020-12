Des niveaux records de paris sur un USD short

Le dollar américain fond de jour en jour. Jamais dans l’histoire récente, la tendance de la monnaie de réserve n’a été aussi forte qu’aujourd’hui.

En fait, le positionnement des gestionnaires d’actifs par rapport au dollar est si extrême qu’il a atteint des niveaux records. Si l’on regarde le graphique ci-dessous, ce positionnement extrême n’a pas ou peu de comparaison avec ce qui s’est passé au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009. En d’autres termes, l’assouplissement en 2020 dépasse de loin l’assouplissement des années qui ont suivi la grande crise financière.

Le thème de la reflation domine

2020 a été une année inhabituelle sur tous les fronts. La crise sanitaire a ruiné les plans des entreprises et des gouvernements et menace de faire de même en 2021.

Pour l’instant, la raison de la chute généralisée du dollar américain est la reflation que tout le monde attend des États-Unis. En termes économiques, la reflation fait référence à la croissance économique (c’est-à-dire l’augmentation du niveau de la production économique) sur la base d’une stimulation fiscale ou monétaire. Notez le mot ‘ou’. Dans ce cas, l’ampleur de la crise est telle que l’on parle de « stimulation fiscale et monétaire » en même temps. Ainsi, le dollar américain atteint chaque jour un nouveau creux.

L’EURUSD est la seule paire qui dit tout sur la baisse du billet vert. Elle a franchi la barre des 1,20, et il semble qu’elle se soit libérée de toutes les frustrations accumulées lorsqu’elle était en dessous. Elle n’a pas regardé en arrière depuis, et au moment où nous écrivons ces lignes, elle trade à 1,2138 sans aucun recul majeur dans les dernières 24-36 heures.

La tendance baissière du dollar américain est également visible sur d’autres paires. L’USDCHF a cédé la place au niveau de 0,90 – une étape importante pour la Banque nationale suisse. Même l’or s’est remis de ses creux suite à la faiblesse du dollar.

Comme cette semaine est la semaine des emplois non agricoles, on a de plus en plus l’impression que le marché pousse les bulls du dollar américain vers la fin de l’année. Pour rappel, sur une position longue, le dollar et le marché continue à le vendre, au moment où le marché déclenche le stop, la position courte est automatiquement quadrillée par une position longue. Plus précisément, le fait d’être short alimente le feu car les shorts finissent par acheter à des niveaux extrêmes uniquement pour couvrir leurs pertes.

Si la tendance se poursuit, cela reste à voir. Sa force nous indique déjà ce que le marché attend en 2021 – davantage de mesures de relance budgétaire ET monétaire de la part des États-Unis.