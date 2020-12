Euro Dollar (EUR/USD) : cible technique des 1.25$ engagée à moyen terme ?

La surperformance des actions européennes porte l’Euro

Depuis que les marchés financiers vivent sous l’ère du Covid, le marché actions internationales a suivi une ligne directrice, celle de la surperformance très nette des actions de Wall Street face aux autres actions occidentales, ainsi qu’une attraction massive des capitaux vers les valeurs technologiques. L’arbitrage a donc été défavorable aux valeurs européennes, surtout aux valeurs cycliques européennes. Mais ces actions délaissées font un très fort rattrapage relatif depuis le début du mois de novembre, notamment au sein de la Zone Euro.

Cette analyse va mettre en évidence une autre implication potentielle forte de ce grand retour des actions européennes, il s’agit de l’effet change envisageable sur le taux de la monnaie unique européenne.

Les capitaux internationaux reviennent sur les actions de la Zone Euro, c’est l’enseignement de données de « inflows » publiées chaque semaine par la gestion européenne. Il y a tout d’abord un effet mécanique logique en faveur de l’appréciation de l’Euro, car c’est la devise de cotation des actions zone-européennes.

Mais rappelons le contexte technique du cours de l’euro dollar : depuis le début du mois d’août, le marché est collé au trend baissier de long terme à 1.1950$ et c’’est une sorte de phase d’accumulation qui se construisait et le marché est en train de réaliser une cassure technique haussière.

Afin de donner un tel signal technique, il faut des fondamentaux très puissants, une conjonction de plusieurs moteurs haussiers. Et c’est ici que le retour en force des actions européennes intervient car cela pourrait être la nouvelle donnée de marché qui fasse sauter la résistance des 1.1950$, ouvrant le chemin des 1.2150$ puis des 1.25$ pour le cours de l’euro dollar.

Le dollar US, baissier face à un panier de devises

Le facteur technique dominant sur le marché des changes (Forex) cette année est naturellement la chute du dollar US face à un panier de devises, sur fond d’envolée de la création monétaire aux Etats-Unis et ce facteur va rester bien marqué avec le plan de relance budgétaire à venir de 2000 milliards de dollar US et qui sera financé par la Réserve Fédérale.

Je vais maintenant mettre en évidence ici la clôture technique mensuelle haussière pour le taux EUR/USD, qui dépasse les résistances du trend baissier de long terme. Le dépassement est certes marginal, alors il faudrait le confirmer en débordant la résistance à 1.20$, donnant ainsi le signal d’une hausse vers 1.2150$, puis 1.25$.

Graphique du cours de l’euro dollar – plateforme TradingView