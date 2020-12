Le témoignage de Fed Powell met en lumière le Trading Day

Le 1er décembre est arrivé, et le trading commence donc pour le dernier mois de l’année. 2020 a été une année inhabituelle pour tout le monde, et les marchés financiers expriment totalement ce sentiment.

Tous les principaux indices boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets historiques pendant la pandémie. Alors que le monde était au bord de l’effondrement, les investisseurs ont continué à faire des offres pour les actions. Ce seul fait exprime l’étrangeté d’une année marquée par l’incertitude et les expériences extrêmes en matière de politique monétaire.

Aujourd’hui, Powell de la Fed témoignera devant la commission des banques, du logement et des affaires urbaines sur la loi CARES. Bien que le texte de l’audition ait été publié hier, il s’agit d’une séance de questions-réponses, et tout peut arriver.

Consensus pour une baisse du dollar

Le dollar poursuit sa chute face à ses principaux rivaux. Hier, nous avons vu la paire EURUSD atteindre 1,20 pour la deuxième fois cette année, malgré l’intervention verbale de la BCE contre sa force la dernière fois que la paire s’est échangée à un niveau aussi élevé.

Toutefois, il ne s’agit là que d’un taux de change qui présente la valeur d’une devise par rapport à une autre, et si le dollar est perçu comme plus faible, la BCE ne peut pas faire grand-chose. De plus, l’EURUSD n’est pas un indicateur de compétitivité. En fait, si nous examinons la valeur nominale de l’EURUSD depuis 2019, nous constatons qu’elle a à peine augmenté de 3 % par rapport à un panier de 27 monnaies différentes. Pourtant, la BCE n’a pas exprimé ses préoccupations concernant un euro plus fort, mais un taux de change EURUSD plus fort.

Le consensus sur le marché est que 2021 sera une année dominée par le thème de la reflation. En fait, le pilier d’un tel consensus est un dollar plus faible. En d’autres termes, tout le monde est positionné pour un dollar plus faible, et cela pourrait très bien être le cas en 2021, mais d’ici là, il y a encore quelques événements ce mois-ci car l’année n’est pas encore terminée.

Le témoignage de Powell aujourd’hui se déroule dans une semaine marquée par les NFP vendredi. Ainsi, quoi qu’il dise, la tendance est qu’aucun changement réel de tendance ne se produira cette semaine avant la fin de la seconde moitié de celle-ci. En outre, d’ici vendredi, les investisseurs se préparent déjà à la conférence de presse de la BCE de la semaine prochaine. C’est ce qui importe pour l’EURUSD et si l’EURUSD passe de 1,20, le dollar ira dans tous les sens.