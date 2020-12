L’ISM Manufacturing de novembre envoie des signaux mixtes

Les États-Unis sont dans une période de transition de pouvoir. Ainsi, peu de décisions importantes sont possibles dans les jours qui restent avant l’investiture du nouveau président et de son cabinet.

Pourtant, l’économie avance et l’Amérique continue de se surpasser, compte tenu de la crise. Les données ISM Manufacturing d’hier, à 57,5, confirment un retour en force du secteur manufacturier, même si le secteur des services pèse davantage dans le PIB.

Un ISM manufacturing fort en novembre, mais des chiffres d’emploi faibles

L’ISM aux États-Unis est similaire aux PMI en Europe et dans le reste du monde. La seule différence vient des institutions qui font les calculs – Institute of Supply Management (ISM) dans le premier cas, et Markit, dans le second.

Lorsqu’un secteur se développe par rapport à une période précédente, le nombre réel de rapports s’imprime au-dessus de 50. Lorsqu’il montre une contraction, le nombre sort en dessous de 50.

Plus la distance par rapport au niveau 50 est grande, plus la récession est sévère, plus l’expansion est forte. Cependant, les niveaux supérieurs à 60 ou inférieurs à 40 sont extrêmes. Ils indiquent une surchauffe de l’économie ou une profonde récession. Les implications vont donc au-delà du rapport, car les effets sur l’inflation et sur la politique monétaire pèsent.

Le rapport d’hier sur l’industrie manufacturière, à 57,5, est plus ou moins conforme aux attentes de 57,9. Il montre une bonne performance du secteur, avec beaucoup de bonnes nouvelles si l’on regarde les détails.

Par exemple, la plupart des sous-catégories sont en croissance – par exemple, l’arriéré de commandes, les nouvelles commandes à l’exportation, la production. Toutefois, il y a une sous-catégorie qui continue à se contracter – une sous-catégorie assez importante, si l’on considère que c’est la semaine des NFP. La composante emploi est passée de 53,2 en octobre à 48,4.

D’une certaine manière, ce n’est pas surprenant. Le mois dernier, les rapports initiaux sur les demandes de prestations de chômage, publiés chaque jeudi, ont montré un marché de l’emploi en difficulté.

Le témoignage de Jerome Powell hier a clairement montré que les États-Unis ne sont pas à court de mots. De plus, il a souligné la nécessité d’une plus grande stimulation, car les gens ont du mal à trouver un nouvel emploi, le processus de création d’emplois prenant du temps.

Dans l’ensemble, les données de novembre sur l’industrie manufacturière ont montré un secteur en expansion, ce qui est une bonne chose. La seule inquiétude vient de la composante emploi et du fait que ce rapport est un indice de diffusion. En d’autres termes, il rebondit ou s’effondre facilement car il compare le résultat avec celui de la publication du mois précédent. En tant que tel, il faut avoir des tendances de croissance solides et des publications stables au-dessus de 50, pour prétendre que le secteur est sain.

Plus important encore, la composante emploi doit croître. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.