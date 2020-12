Pas de changement de la part de la RBA aujourd’hui

La dernière réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie (RBA) s’est terminée aujourd’hui. Elle n’a rien apporté de nouveau sur le marché, conformément aux attentes.

La RBA a déjà apporté un assouplissement supplémentaire en novembre, donc les attentes étaient qu’elle ne ferait rien aujourd’hui et laisserait le « travail » à la BCE et à la Fed. En effet, c’était peut-être le plan, mais la force du dollar australien (AUD) n’est pas quelque chose que la RBA aime.

C’est pourquoi, chaque fois qu’une banque centrale fait sa déclaration de politique monétaire, les traders doivent y prêter attention. Il se peut qu’il n’y ait rien de nouveau dans la déclaration, mais il y a toujours quelque chose de nouveau que le marché peut interpréter différemment.

Or et AUD

L’une des divergences les plus curieuses du second semestre est celle entre l’or et le dollar américain. La corrélation standard entre les deux est que plus le XAUUSD (c’est-à-dire l’or) est élevé et plus le dollar américain est faible, plus la protection contre l’inflation est importante. Cependant, au cours des deux derniers mois, les marchés ont divergé – l’or est passé de plus de 2 000 $ à moins de 2 000 $, tandis que le dollar américain continue de s’affaiblir par rapport aux autres monnaies fiduciaires du monde développé.

Pour la RBA, c’est un problème. Le dollar australien a été l’une des monnaies les plus fortes cette année jusqu’à présent. Comme les prix de l’or et d’autres matières premières ont également progressé, la force du dollar australien a exercé une certaine pression. Comme l’Australie est un grand producteur d’or et possède une énorme industrie minière, les prix des matières premières sont une part importante de la décision de politique monétaire de la RBA.

Plus le découplage se poursuivra, plus la RBA sera mal à l’aise avec une monnaie forte. Pourtant, comme nous sommes déjà en décembre, les cartes de l’année ont peut-être déjà été jouées.

C’est pourquoi la RBA a laissé la politique monétaire inchangée – 10 points de base pour le taux de l’argent liquide (en fait la limite inférieure) et des paramètres inchangés pour le Term Funding Facility. Bien qu’elle ait constaté un fort taux d’emploi en octobre, elle craint que les pressions salariales restent faibles au cours des prochaines années.

En conséquence, les paires d’AUD ont traité l’événement comme il se devait – comme un non-événement. Ce serait probablement la norme pour tous les événements économiques et les décisions des banques centrales en décembre, sauf pour les NFP vendredi prochain, ainsi que pour les décisions de la BCE et de la Fed – c’est pourquoi les traders se donnent la peine de regarder les marchés dans les semaines qui précèdent les fêtes de fin d’année.