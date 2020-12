Qu’est-ce qui maintient les stocks mondiaux à un niveau élevé ?

L’année 2020 n’est pas encore terminée, et beaucoup de choses peuvent encore se produire. Comme nous l’avons appris lors de la grande crise financière de 2008-2009 et en mars de cette année, les corrections boursières se produisent beaucoup plus rapidement et sont plus agressives que les reprises. C’est pourquoi les traders et les investisseurs ne doivent jamais exclure la possibilité d’un retournement dans les quelques jours de bourse restants. Après tout, l’année n’est pas encore terminée.

Toutefois, on peut se demander ce qui maintient les stocks à un tel niveau ? Pourquoi les investisseurs achètent-ils des actions à des niveaux aussi élevés, et quand cela va-t-il s’arrêter ou s’atténuer ? Selon la stratégie d’investissement mondial de la Bank of America, pas de sitôt. En fait, nous venons d’assister à un afflux record de trois semaines sur les actions mondiales.

Repérez l’essentiel : les actions mondiales, pas seulement les actions américaines. Bien que le marché boursier américain soit le plus développé, le graphique reflète tous les marchés. Il ne s’agit donc pas d’une situation unique aux États-Unis, mais partout dans le monde, les investisseurs injectent de l’argent dans les actions.

D’autres mesures de stimulation à l’échelle mondiale sont attendues l’année prochaine

Toutes les économies du monde entier sont soutenues par les gouvernements et les banques centrales, qu’elles soient développées, en développement ou émergentes. Tant que l’argent bon marché continuera à affluer, les actions ne pourront pas être corrigées de manière significative, à moins qu’il n’y ait une sorte de disjoncteur, que quelque chose d’inattendu ne se produise – par exemple, une évolution négative de la pandémie, un recul dans l’envoi des vaccins, l’échec du transfert du pouvoir aux États-Unis, etc. Nous pouvons facilement imaginer toutes sortes de scénarios dans ce sens.

En attendant, dans le monde réel, les actions sont à leur plus haut niveau. En outre, les prix des logements aux États-Unis sont eux aussi à un niveau record. Également, les rendements des obligations d’entreprises sont à un niveau historiquement bas. Enfin, les taux hypothécaires n’ont jamais été aussi bas.

Toutes ces conditions facilitent l’emprunt des entreprises et de la population. Les investisseurs et les futurs investisseurs n’ont jamais eu accès à des capitaux bon marché comme ils l’ont fait cette année. Les entreprises n’ont jamais bénéficié de conditions aussi favorables pour lever des capitaux et investir. Ainsi, la hausse des cours boursiers est due à la facilité des politiques monétaires et fiscales dans le monde entier.

Et il est possible d’aller plus loin. Malgré tout ce qui a été mentionné jusqu’à présent dans cet article, le témoignage de Jerome Powell cette semaine s’est concentré sur des temps « extraordinairement incertains ». Il a souligné que l’économie américaine a besoin de plus d’années de taux d’intérêt zéro et d’encore plus d’assouplissement quantitatif.

Sur les marchés financiers, où les États-Unis vont, les autres pays suivent. Il faut donc s’attendre à ce que la tendance se poursuive si rien d’inattendu ne se produit.