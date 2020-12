Tendances macroéconomiques à prendre en compte pour 2021

Si l’année 2020 nous a appris quelque chose, c’est à quel point il est difficile de faire des prévisions. Par conséquent, toute tentative de budgétisation et de prévision pour 2021 doit être prise avec des pincettes.

Néanmoins, quelques grands thèmes macroéconomiques seront en jeu l’année prochaine, certains d’entre eux commençant même à partir de décembre 2020. Ainsi, l’investisseur mondial ou le trader de devises habituel qui vend et achète des devises doit prêter attention aux grandes tendances qui se dessinent dans le monde.

Vaccins COVID-19

Le déploiement des vaccins et la mise en œuvre des campagnes de vaccination dans le monde entier auront un effet important sur l’activité économique régionale. Nous connaissons l’efficacité potentielle de certains de ces vaccins, mais l’année prochaine nous en apprendrons beaucoup plus.

La volonté de la population de se faire vacciner est d’une importance cruciale. Les campagnes de communication du gouvernement sont essentielles et, dans certains cas, un stimulant peut également fonctionner. En outre, tout retard dans l’obtention de l’autorisation réglementaire pour le déploiement des vaccins devrait avoir un impact économique considérable pour l’année à venir.

Le rebond Biden

L’année prochaine, il y aura une nouvelle administration à la Maison Blanche. L’équipe de transition étant déjà active dans le transfert du pouvoir, l’année 2021 sera marquée par la réparation, pour l’essentiel, de ce que l’administration Trump a fait.

Plus précisément, les États-Unis reviennent à l’accord sur le climat, les discussions avec l’Iran seront relancées et le rôle des États-Unis au sein de l’OTAN se poursuivra comme avant Trump. Autre point important, le retrait de l’OMC sera arrêté.

Les marchés se sont déjà fortement redressés en raison des attentes du « rebond Biden ». La nouvelle administration a nommé l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, à la tête du Trésor, et sa première grande tâche est de négocier un nouveau stimulus au début de l’année.

Eurozone en 2021

L’une des régions du monde les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus, la zone euro aura une année difficile à venir. Bien qu’elle ait résolu les besoins de financement pour lutter contre la crise, la zone euro connaît encore quelques conflits internes et souffrira probablement du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

À ce jour, on ne sait pas exactement comment le Fonds de relance va évoluer, étant donné que la Hongrie et la Pologne y opposent toujours leur veto. Une solution sera probablement trouvée, mais de tels retards se traduisent par des vies humaines, et le signal envoyé aux marchés financiers est négatif.

La force de l’euro par rapport au dollar américain est un autre problème pour la région. Plus vite la BCE parviendra à résoudre ce problème, mieux ce sera pour les performances économiques en 2021.