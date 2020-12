Tesla upgradé pour acheter chez Goldman Sachs

Tesla vit le rêve américain qui continue à s’élever malgré un nombre de participants toujours plus élevé. De plus, n’oublions pas que la société a divisé le prix de son action en 2020 – pourtant, elle continue de surpasser surtout grâce aux brillants coups de sa direction, en particulier Elon Musk.

Cette année, ses performances sont stupéfiantes à tous points de vue : +579 %. Pour une société qui n’a réussi qu’en 2020 à réaliser un quatrième trimestre consécutif de bénéfices (une exigence pour l’inclusion dans le S&P 500), la performance est encore plus remarquable. De plus, il s’agit d’un constructeur automobile, même s’il s’agit d’un “véhicule électrique”. Le produit vendu est suffisamment cher pour avoir de l’importance en période de récession et de pandémie.

Pourtant, tous ces facteurs ont été pris en compte par les investisseurs. En outre, Goldman Sachs vient d’upgrader Tesla pour que l’entreprise puisse ACHETER sur les perspectives de ventes et de marges.

Smart Moves de la part de Tesla

L’un des facteurs les plus sous-estimés contribuant à l’essor de Tesla est son implantation en Chine. Les investisseurs et les traders ont tendance à se concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis et à considérer la Chine comme un pays exclusivement manufacturier. C’est exact, mais seulement dans une certaine mesure.

Ces dernières années, la Chine a investi massivement dans la réduction de ses émissions de CO2. L’un des moyens d’obtenir des résultats est d’augmenter son parc de véhicules électriques. Des incitations massives sont offertes aux manufacturiers pour qu’un certain pourcentage de leur parc soit constitué de véhicules électriques. Les producteurs locaux sont en concurrence avec des coentreprises occidentales, General Motors n’étant qu’un exemple parmi d’autres.

Devinez qui occupe la deuxième place dans le nombre de ventes de véhicules électriques en Chine ? Vous avez deviné – Tesla. En d’autres termes, elle produit et vend son produit localement, ce qui réduit les coûts de transport.

Lorsqu’ils achètent des actions d’une entreprise, les investisseurs essaient d’anticiper les futurs flux de trésorerie disponibles et de les actualiser pour trouver la valeur intrinsèque de l’entreprise. Il n’est pas si difficile d’imaginer que Tesla s’efforcera de vendre ses produits en Chine, tant que sa marque continuera à briller.

Une dernière chose à considérer : l’infrastructure de chargement. Les bornes de recharge chinoises dépassent de loin celles des États-Unis. Cette année, le réseau a dépassé les cinq cent mille bornes de recharge, soit cinq fois plus qu’aux États-Unis.

Tesla est peut-être surévalué, mais il l’était aussi au début de l’année 2020. Se pourrait-il que ses investissements audacieux commencent à porter leurs fruits au pire moment possible – une récession mondiale ?

Imaginez ses résultats dans un boom économique.