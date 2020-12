Zoom dépasse les attentes en matière de revenus

L’une des entreprises qui a le plus bénéficié de la pandémie est Zoom Video Communications. Connue sous le nom de Zoom par ses utilisateurs, elle a acquis une grande notoriété en 2020 en devenant de facto le moyen de communication en ligne.

Bien qu’il existe des concurrents, Zoom dispose de l’infrastructure adéquate, car elle était la seule entreprise à se concentrer exclusivement sur la communication en ligne.

Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 777,2 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice 2021, alors que les prévisions étaient de 693,4 millions de dollars. De plus, le BPA ajusté a atteint 0,99 $ sur les 0,75 $ attendus. Enfin, elle prévoit des recettes supérieures à 800 $ pour le trimestre à venir.

Faits marquants du troisième trimestre de l’année fiscale 2021

Zoom a connu une année remarquable jusqu’à présent. Avec le déploiement des vaccins (aujourd’hui, le Royaume-Uni a autorisé l’utilisation du vaccin COVID-19 de Pfizer/BioNTech), la mobilité des personnes va augmenter.

En d’autres termes, la demande de communication en ligne va probablement diminuer à mesure que le monde trouvera une solution à la pandémie. Cependant, le comportement des consommateurs a changé. Les gens ont découvert le travail à distance, par exemple. Si une baisse des revenus est attendue dans les années à venir, elle dépend beaucoup de la manière dont Zoom décidera d’investir les recettes de son année « boom » 2020.

Les recettes fiscales du troisième trimestre 2021 ont augmenté de plus de 350 % par rapport à une période similaire l’année dernière. Un détail important ici est qu’une grande partie de ces recettes est constituée par le secteur des entreprises. Par exemple, le nombre de clients qui ont contribué aux recettes de plus de 100 000 dollars a augmenté de 136 % par rapport à l’année précédente. En outre, plus de 400 000 clients ont dix employés ou plus.

Ces entreprises qui ont découvert les avantages de la communication en ligne par rapport aux réunions en personne découvriraient probablement aussi l’avantage de payer moins de loyer pour leurs bureaux. Par conséquent, il ne faut pas écarter Zoom pour la simple raison que la fin de la pandémie est en vue.

Zoom se base sur 1,9 milliard de dollars de liquidités, d’équivalents de liquidités et de titres négociables. De plus, les activités d’exploitation ont généré plus de 400 millions de dollars de liquidités nettes au cours du trimestre.

Pour le trimestre à venir, Zoom continue de voir sa croissance. Ses solutions de travail à distance pour les entreprises devraient générer plus de 800 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de son année fiscale 2021.

Dans l’ensemble, Zoom a répondu aux attentes. Cependant, Wall Street exige toujours plus. Le cours de l’action de l’entreprise est considéré à 15 % en pré-marché, car les analystes s’interrogent sur la capacité de l’entreprise à produire des résultats dans un monde post-pandémique. Pourtant, le cours de l’action de Zoom a augmenté de 497 % cette année jusqu’à présent, ce qui pourrait bien n’être qu’un obstacle de plus sur la route.