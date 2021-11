Le Black Friday n'est que dans quelques jours et la bourse propose des actions à un prix avantageux. Voici trois actions à envisager d'acheter car elles se négocient loin de leurs sommets de 2021 – Roku, Zoom et SNAP.

Les acheteurs du monde entier adorent les offres du Black Friday, car elles offrent souvent des remises importantes sur les biens et services. Cette année, le marché boursier offre des titres qui se négocient loin de leurs sommets annuels, offrant ainsi une opportunité de saisir des actions de bonne qualité car leur évaluation a considérablement diminué.

Voici quelques actions à considérer car elles se négocient bien au-dessus de leurs sommets : Roku, Zoom et SNAP.

Roku

Roku est une société de cinéma et de divertissement qui exploite une plate-forme de diffusion télévisée en continu. Basée à San Jose, en Californie, elle compte plus de 51 millions de comptes actifs et a été l'un des chouchous des investisseurs pendant la pandémie de COVID-19.

Le cours de l'action est en baisse de plus de 50 % par rapport à ses sommets de 2020, et à ces niveaux, la valorisation ne semble plus aussi tendue. Effectivement, la société opère avec une marge bénéficiaire brute de 52,35 %, et elle dispose d'une solide position de cash-flow libre, qui devrait être multipliée par cinq au cours des quatre prochaines années. Des revenus beaucoup plus élevés sont également attendus, offrant ainsi une opportunité aux investisseurs à moyen et long terme.

Du point de vue de l'analyse technique, Roku a réalisé un modèle à double sommet au cours du premier semestre de l'année, puis s'est cassé en dessous de la ligne de cou du modèle. Les investisseurs prêts à prendre le risque ici voudront peut-être augmenter leur position une fois que le prix sera revenu au-dessus de la ligne de cou.

Zoom sur les communications vidéo

Zoom Video Communications ou simplement Zoom est une autre entreprise qui a surperformé le marché pendant la pandémie de COVID-19. À mesure que le lieu de travail change, les produits et services Zoom resteront probablement très demandés ; ainsi, la baisse de -55% du cours de l'action offre une opportunité aux investisseurs ayant un horizon moyen à long terme pour leurs investissements. Si nous ajoutons que les revenus devraient quadrupler et atteindre 8,2 milliards de dollars d'ici 2026, alors la remise actuelle du Black Friday peut sembler attrayante.

SNAP

SNAP est en baisse de -38% par rapport aux sommets et la remise semble plus qu'attrayante. Après tout, c'est une entreprise qui a du potentiel si nous devons interpréter le fait que sur 96 analystes couvrant le cours de l'action, 78 ont une cote d'achat, l'objectif de cours le plus élevé étant de 110 $.