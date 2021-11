L'industrie mondiale du transport maritime de conteneurs a atteint des niveaux de revenu net record pendant la pandémie de COVID-19. Les tarifs d'expédition ont grimpé en flèche et rien n'indique que les choses vont changer de si tôt.

L'industrie mondiale du transport maritime de conteneurs a réalisé plus de bénéfices au cours des douze derniers mois que même les sociétés FANG (Facebook, Amazon, Netflix et Google). Plus précisément, l'industrie a généré des bénéfices nets supérieurs de 50% par rapport aux sociétés FANG. La principale raison en est la hausse des tarifs d'expédition.

Alors, quelles sont les entreprises américaines qui bénéficieront de la hausse des frais d'expédition ? Voici trois noms à considérer : Safe Bulkers, Diana Shipping et Star Bulk Carriers.

Safe Bulkers

Bien qu'il ne s'agisse pas tout à fait d'une entreprise de transport de conteneurs, Safe Bulkers a profité de l'augmentation des prix d'expédition globaux. La société opère avec une marge bénéficiaire de 71,56 %, supérieure à la médiane du secteur de 140,93 %. De plus, si nous interprétons le rapport P/E actuel de 4,26 avec la médiane du secteur de 21,11, le cours de l'action est très bon marché.

Diana Shipping

Diana Shipping est une autre société dont la valorisation est attractive. Le ratio P/E de 10,27 est également inférieur à la médiane du secteur, malgré le fait que le cours de l'action ait augmenté de plus de 170 % au cours des douze derniers mois.

La société fournit des services de transport maritime dans le monde entier et a été fondée en 1999. Elle opère avec une marge bénéficiaire brute de 53,15%, supérieure à la médiane du secteur de 78,95 %.

Star Bulk

Star Bulk Carriers expédie des cargaisons en vrac dans le monde entier et a été fondée en 2006. Il s'agit d'une société qui verse des dividendes avec un rendement en dividendes à deux chiffres et des revenus dépassant 1,8 milliard de dollars cette année.

Il se négocie à un ratio P/E attrayant de 3,88 en 2021, bien inférieur à la médiane du secteur, et le cours de l'action est en hausse de 147% cette année seulement.

Les analystes sont optimistes sur le cours de l'action, comme le suggèrent les trois maisons qui suivent la société, et toutes trois émettent une note d'achat. Plus récemment, HC Wainwright & Co. a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 35 $.

Dans l'ensemble, l'industrie est dans une bonne position en ce moment, car le prix des matières premières a également augmenté. Plus de bénéfices se traduisent par plus pour les actionnaires, ainsi les compagnies de transport en vrac et leurs actionnaires ont bénéficié pendant la pandémie.