La Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion de janvier. Les investisseurs ont acheté le dollar australien au début du nouveau mois de négociation, comme en témoigne la paire AUD/USD s'échangeant bien au-dessus de la zone de support de 0,70.

Cette semaine, la première banque centrale à publier sa politique monétaire a été la Reserve Bank of Australia , ou RBA. Il a laissé le taux de change officiel à 0,1 %, sa limite la plus basse, malgré une hausse de l'inflation plus rapide que prévu par la banque centrale.

Parce que le marché ne s'attendait pas à une hausse de la RBA, la déclaration n'a pas eu d'impact sur le dollar australien. Au lieu de cela, les commerçants se sont davantage concentrés sur le message, ou les orientations prospectives, que la RBA a envoyé.

Néanmoins, bien que la RBA maintienne des conditions financières souples, le dollar australien a rebondi depuis ses récents creux. Par exemple, le taux de change AUD/USD a rebondi depuis le support observé dans la zone de 0,7 et menace maintenant de passer au-dessus de 0,71.

Voici trois points à retenir du message des RBA aux marchés :

Omicron n'a pas fait dérailler la reprise économique.

Le marché du travail australien reste solide.

L'inflation s'accélère plus vite que prévu par la banque centrale.

Omicron n'a pas fait dérailler la reprise économique

Omicron a affecté les économies du monde entier alors que la nouvelle variante COVID-19 se propage plus rapidement, et ainsi les gens ont appelé des malades et sont restés à la maison pour se rétablir. En tant que tel, la production économique des dernières semaines a été affectée.

Cependant, la RBA estime que la variante omicron n'a pas fait dérailler la reprise économique et prévoit une croissance du PIB d'un peu plus de 4 % en 2022.

Le marché du travail australien reste solide

La banque centrale prévoit un marché du travail solide, avec de nouveaux gains dans les mois à venir. En raison du nombre élevé de postes vacants, la RBA voit un potentiel d'améliorations supplémentaires dans la période à venir. En passant, le taux de chômage en Australie s'est établi à 4,2 % en décembre dernier.

L'inflation a repris plus vite que prévu par la RBA

La hausse de l'inflation est l'un des effets secondaires de la pandémie de COVID-19. L'inflation s'est accélérée dans les économies avancées, et l'Australie n'y est pas épargnée.

La hausse de l'inflation a pris la RBA par surprise. La banque centrale s'attendait à ce que les prix des biens et services augmentent, mais ils l'ont fait plus rapidement. Cependant, il reste inférieur à celui de nombreux autres pays et suffisamment proche de la fourchette cible de 2 à 3 % qui définit la définition de la stabilité des prix par les RBA.