La Réserve fédérale a relevé le taux des fonds de 25 points de base hier, et pourtant le dollar américain a baissé. Alors pourquoi le billet vert ne s'est-il pas échangé à la hausse après une Fed hawkish ?

La Réserve fédérale des États-Unis a entamé hier un cycle de resserrement. Il a permis un décollage des taux de 25 points de base, comme l'attendaient les acteurs du marché.

La principale raison invoquée par la Fed pour augmenter le taux des fonds fédéraux était l'inflation. Il est beaucoup plus élevé que l'objectif de la Fed, donc une augmentation des taux est tout à fait normale.

Mais la Fed s'est avérée encore plus belliciste. Par exemple, la guerre russo-ukrainienne est considérée comme inflationniste, indiquant une hausse de l'inflation et, par conséquent, davantage de hausses de taux de la part de la Fed.

De plus, Bullard, l'un des membres du FOMC, était dissident. Il voulait une hausse des taux de 50 pb. Par conséquent, la Fed a été belliciste, mais le dollar américain a pourtant baissé, comme en témoignent l'EUR/USD, l'AUD/USD et le GBP/USD, clôturant la journée à leurs plus hauts.

QE terminé

L'un des principaux enseignements de la déclaration et de la conférence de presse d'hier est que l'assouplissement quantitatif (QE) a pris fin. La Fed n'achète plus d'obligations pour accommoder l'économie. Au lieu de cela, il a levé les taux dans un mouvement de demi-tour.

De plus, le resserrement quantitatif (QT) est sur le point de commencer bientôt. Par conséquent, les conditions monétaires se resserreront davantage.

La guerre russo-ukrainienne est inflationniste

L'inflation aux États-Unis a atteint 7,9 % en février, et la Fed a réagi avec 25 points de base. Il ne pouvait pas augmenter les taux pendant l'exécution du QE, mais maintenant que le QE est officiellement terminé, il va réunion par réunion dans sa décision de relever les taux.

Un point mis en évidence par Jerome Powell est que la guerre russo-ukrainienne contribue davantage aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Par conséquent, il faut s'attendre à une inflation encore plus élevée à court et à moyen terme.

Bullard voulait une hausse des taux de 50 pb

Bullard était un désodorisant. Au lieu de 25 points de base, il a voté pour une augmentation de 50 points de base, donnant ainsi une tournure belliciste à la hausse des taux d'hier.

Pourquoi une torsion ?

La raison vient du fait que la Fed a déjà expliqué sa décision bien à l'avance. Par conséquent, il a été intégré au prix. Mais la dissidence de Bullard représentait un développement belliciste.

Néanmoins, après avoir initialement gagné du terrain, le dollar américain a chuté sur toute la ligne. Une façon de l'expliquer est que la hausse des taux est insignifiante, compte tenu du taux d'inflation plus élevé et des attentes pour qu'il augmente davantage.