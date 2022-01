Le rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale, publié hier, a révisé à la baisse les projections de croissance mondiale pour 2022. Quels sont les principaux enseignements de ce rapport ?

Le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale est l'un des plus importants pour la communauté financière. Le Fonds monétaire international publie le rapport au moins deux fois par an ; il sert de référence pour la croissance économique mondiale et évalue les risques et les défis pour la période à venir.

Croissance mondiale révisée à la baisse pour 2022

Le FMI a abaissé les projections de croissance mondiale pour 2022 de 0,5 % à 4,4 % en 2022. De plus, l'économie mondiale devrait croître de 3,8 % en 2023. Dans l'ensemble, de bonnes nouvelles, alors que l'économie mondiale se remet de la récession du COVID-19 .

Selon le FMI, Omicron, la nouvelle variante du COVID-19, et la hausse des prix de l'énergie sont deux des facteurs qui affectent la croissance mondiale.

L'inflation élevée persistera plus longtemps

L'une des conséquences de la pandémie de COVID-19 est la hausse de l'inflation. Les prix des biens et des services ont augmenté dans le monde entier, affectant les économies émergentes, en développement, frontalières et développées.

À titre d'exemple, l'inflation dans la plus grande économie du monde, les États-Unis, a atteint des sommets en quatre décennies en décembre, ressortant à 7 % en glissement annuel. Au Canada, l'inflation est à son plus haut niveau depuis trois décennies, tandis qu'en Australie, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 2004.

Le grand défi pour aller de l'avant, selon le FMI, est d'ancrer les anticipations d'inflation. En cas de succès, l'inflation pourrait progressivement baisser dans le temps.

Les conditions monétaires se sont durcies à l'échelle mondiale

Un autre point intéressant soulevé par le Rapport sur les perspectives mondiales concerne les conditions monétaires – elles se sont resserrées à l'échelle mondiale. Il cite les deux principales banques centrales, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, alors qu'elles sont sur la bonne voie pour mettre fin aux programmes d'assouplissement quantitatif.

Les achats d'actifs de la Fed devraient se terminer en mars, tout comme les achats d'actifs de la BCE dans le cadre du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie. Mais les conditions monétaires sont sur le point de se durcir encore plus.

Plus tard dans la journée, la Fed annonce sa décision de politique monétaire, et cela pourrait surprendre les marchés avec une tournure belliciste. Il en va de même pour la Banque du Canada, pressée d'amorcer un cycle de resserrement, qui pourrait commencer au plus tard aujourd'hui.

Au total, le rapport du FMI appelle à la prudence. Alors que la reprise économique mondiale se poursuit, les risques sont partout.