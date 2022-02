Un marché du travail solide donne le feu vert à la Fed pour relever les taux en mars. L'économie américaine a créé 467 000 nouveaux emplois en janvier, bien plus que ce que le marché attendait.

Le NFP de vendredi dernier a été le dernier élément d'événements émouvant le marché dans une semaine mouvementée pour les commerçants. Après que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont fait des déclarations bellicistes plus tôt dans la semaine, le rapport NFP aux États-Unis a également justifié le pivot belliciste de la Fed.

On craignait que la vague Omicron n'affecte le marché du travail américain, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, la masse salariale non agricole a augmenté beaucoup plus que le consensus – 467k contre 115k.

Tout dans le rapport de vendredi soutient une Fed belliciste, mais voici les principaux points à retenir :

Les révisions des données passées alimentent le marché du travail en ébullition

Le salaire horaire moyen a atteint 5,7 % en glissement annuel

Omicron n'a pas affecté la reprise du marché du travail

Chiffre de décembre révisé à la hausse

Le taux de chômage a glissé à 4,0 % contre 3,9 % auparavant, mais les révisions des données antérieures ont entièrement compensé cela. Par exemple, le nombre de décembre a été révisé à la hausse à 510 000 contre 199 000.

En d'autres termes, 300 000 nouveaux emplois ont été ajoutés par l'économie au cours des deux derniers mois en plus des rapports initiaux, donnant à la Fed plus de raisons d'être belliciste.

La hausse du salaire horaire moyen se poursuit

L'inflation atteint des sommets depuis des décennies aux États-Unis, ce qui inquiète la Fed. Le salaire horaire moyen a accéléré de 0,7 % sur le mois et atteint 5,7 % en glissement annuel. En d'autres termes, les risques d'inflation sont orientés à la hausse.

Marché du travail non affecté par la variante Omicron

On a beaucoup parlé de la variante Omicron et de son impact sur l'économie. Même la Maison Blanche a averti que des millions de travailleurs étaient absents du travail en janvier pour cause de maladie.

Cependant, de forts facteurs saisonniers positifs ont renforcé les gains de janvier, et maintenant le déficit d'emplois par rapport à la période pré-COVID s'élève à 2,9 millions. En termes simples, l'économie américaine a récupéré près de 90 % des emplois perdus pendant la pandémie. De plus, il l'a fait en seulement deux ans.

Dans l'ensemble, le rapport NFP de vendredi était solide, montrant un marché du travail en ébullition et une croissance des salaires. Les deux sont essentiels pour la Fed lorsqu'elle décide de la politique monétaire, et les données de vendredi justifient le pivot belliciste observé récemment.