L'AUD/USD semble haussier avant la décision de la Reserve Bank of Australia cette semaine. L'image technique suggère que plus de hausse est probable.

Un nouveau mois de trading a commencé et les traders se préparent à la décision mensuelle sur les taux d'intérêt en provenance d'Australie. Demain, la Reserve Bank of Australia (RBA) établit la politique monétaire pour le mois prochain, et le dollar australien semble haussier, surtout par rapport au dollar américain.

Avant d'examiner la configuration technique, il convient de mentionner que le RBA se réunit tous les mois. C'est l'une des principales banques centrales qui s'en tient aux réunions mensuelles après que la plupart des banques centrales sont passées à six semaines entre deux réunions.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que la RBA maintienne les taux inchangés à 0,1%. Cependant, l'AUD/USD semble haussier au début du mois de négociation, même si le différentiel de taux d'intérêt favorise le dollar américain.

Le double fond pointe vers un mouvement au-dessus de 0,76

Fin 2021 et début 2022, le taux de change AUD/USD a atteint un creux. Il a formé un double fond, un schéma d'inversion et le mouvement mesuré pointe vers 0,76 et au-delà.

Un fanion possible suggère plus d'avantages

Un autre motif qui suggère plus à l'envers est dans le magasin: un fanion. La formation triangulaire est un modèle de continuation, mais cette fois, le mouvement mesuré pointe vers 0,79 et au-delà.

L'AUD/USD se consolide sous la résistance majeure

Enfin, le fanion se forme en dessous d'une résistance majeure. La zone 0,75-0,76 offrait une forte résistance dans le passé, et le marché accumule de l'énergie pour casser plus haut.

Une clôture au-dessus de la zone de résistance est également haussière parce qu'elle signale que la série d'augmentations instables est terminée. En tant que tel, il est probable que davantage d'arrêts seront déclenchés et le marché devrait passer rapidement de 0,76 à 0,77.

Toutes ces raisons techniques haussières semblent étranges étant donné que le taux d'intérêt de la RBA est de 0,1 % et que la Fed a déjà augmenté une fois. De plus, la Fed signale une hausse des taux de 50 points de base en mai, ce qui aggraverait encore l'écart de taux d'intérêt.

La RBA peut-elle surprendre les marchés cette semaine et proposer une hausse des taux ? Improbable.

Cependant, le langage utilisé pourrait suggérer que la RBA envisage de normaliser la politique. Considérant que l'inflation est beaucoup plus faible en Australie qu'aux États-Unis, les commerçants continueraient probablement de favoriser le dollar australien par rapport au dollar américain.