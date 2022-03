Les marchés financiers sont en plein désarroi alors que la crise russo-ukrainienne s'aggrave. Qu'est-ce qui fait du dollar américain une devise attrayante en temps de crise ?

La semaine dernière, la Russie a envahi l'Ukraine – un pays souverain. Cette décision a déclenché des réactions incroyables dans le monde entier, alors que le monde libre s'est dépêché et a lancé plusieurs actions destinées à riposter contre l'agression de la Russie.

Les marchés financiers ont été effrayés de découvrir qu'une guerre totale avait commencé en Europe de l'Est. Du coup, les images de guerre étaient partout, et la volatilité augmentait.

En temps de crise, les investisseurs recherchent des valeurs refuges. En conséquence, ils quittent les positions risquées (par exemple, vendre des actions) et trouvent refuge dans des actifs refuges, tels que le dollar américain et d'autres devises refuges.

En tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar américain a tendance à surperformer ses pairs en temps de crise. Alors devriez-vous acheter le dollar américain alors que la crise russo-ukrainienne s'aggrave ?

La Fed se prépare à resserrer

La première chose haussière pour le billet vert est la politique monétaire de la Fed. En réponse à une inflation plus élevée, la banque centrale se prépare à relever le taux des fonds fédéraux lors de sa réunion de mars.

Un écart d'inflation déplace l'offre globale à court terme, et la réaction de la banque centrale contribue à le faire reculer afin que l'économie atteigne son plein potentiel. Cela dit, la hausse des taux marquera le début d'un nouveau cycle de resserrement, la Fed étant bien en retard sur la courbe.

Pas d'alternative à la monnaie de réserve mondiale

Comme les précédentes, cette crise a montré au monde qu'il n'y a pas d'alternative aux États-Unis en tant que monnaie de réserve mondiale. Le dollar américain est la monnaie dominante du système financier international, et il n'y a pas de rival pour lui.

Beaucoup ont parlé de monnaies numériques, telles que Bitcoin et Ethereum, pour remplacer le fiat. Mais à maintes reprises, le dollar fait l'objet d'une offre en temps de crise et se renforce à la fois par rapport à ses pairs fiduciaires et aux monnaies numériques.

Le conflit est loin de l'Amérique

Enfin, le conflit est loin de l'Amérique. En conséquence, les investisseurs cherchant à réduire leur exposition à la zone de conflit privilégieraient probablement des devises éloignées de celle-ci, comme le dollar américain ou le yen japonais.

En résumé, il n'y a pas d'alternative au dollar américain, et avant la décision de la Fed, le billet vert resterait probablement acheteur.