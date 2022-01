Le PIB des États-Unis est déclaré aujourd'hui comme étant bien meilleur que l'estimation. L'économie a progressé de 6,9 % au dernier trimestre 2021 – alors qu'est-ce que cela signifie pour le dollar américain ?

Un jour après que la Réserve fédérale des États-Unis a prononcé l'une de ses conférences de presse les plus bellicistes, le PIB américain avancé pour le quatrième trimestre 2021 a été publié aujourd'hui. Il a montré que l'économie américaine a augmenté de +6,9% au dernier trimestre 2021, alors que le marché s'attendait à une croissance de +5,2%.

Le communiqué justifie le hawkishness révélé par le président de la Fed lors de la conférence de presse d'hier. Jerome Powell a répondu aux questions concernant les dommages potentiels à l'économie si les taux augmentaient trop rapidement en disant que l'économie américaine est en bonne forme, les données d'aujourd'hui le confirment.

Alors, que signifient les données d'aujourd'hui pour le dollar américain ? Voici trois raisons d'être optimiste sur le dollar après le rapport sur le PIB d'aujourd'hui :

Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises restent solides.

L'activité économique aux États-Unis a dépassé le niveau d'avant la COVID-19.

Omicron n'impactera que le PIB du T1 2022.

L'investissement des entreprises et les dépenses de consommation ont été solides

Au cours du trimestre, les dépenses de consommation sont restées vigoureuses, progressant de 3,3 %, tirées principalement par un gain des dépenses de services. De plus, les investissements des entreprises ont progressé de 2 %, les investissements en logiciels et la recherche et développement contribuant le plus à la croissance.

Le consommateur est le pilier de la croissance économique. Si le consommateur ne dépense pas et stocke du capital, l'économie ne se développe pas à son plein potentiel. Ainsi, la hausse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises est haussière pour le dollar américain, car elle laisse entrevoir une nouvelle vigueur économique à venir.

L'économie américaine est bien au-dessus du niveau d'activité pré-COVID-19

Le communiqué d'aujourd'hui montre que l'économie américaine est bien au-dessus du niveau d'activité enregistré avant la pandémie de COVID-19. Cependant, le taux des fonds fédéraux était beaucoup plus élevé, ce qui a permis à la Fed de relever les taux plus rapidement. Des taux plus élevés sont haussiers pour le dollar américain.

Omicron ne représentera qu'un marasme temporaire au premier trimestre 2022

On a beaucoup discuté de l'impact de la variante omicron sur la croissance économique du premier trimestre 2022. À en juger par les performances du quatrième trimestre 2021, l'économie américaine est sur une trajectoire robuste au début de 2022 et l'effondrement d'omicron, le cas échéant, ne sera qu'un effondrement temporaire.