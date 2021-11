L'indice S&P 500 a atteint un nouveau record historique hier alors que le marché boursier s'est redressé à la suite au renouvellement de nomination de Fed Powell à la présidence. Voici trois raisons haussières à considérer qui pourraient déclencher une nouvelle hausse l'année prochaine.

L'indice S&P 500 est de retour à de niveaux record alors que les marchés boursiers ont célébré la reconduction de Jerome Powell en tant que président de la Fed pour un nouveau mandat. Les marchés ont aimé l'idée de continuité et l'indice a donc atteint de nouveaux sommets.

Avant d'affirmer qu'un sommet est imminent en raison de la reprise de l'indice toute l'année, voici trois arguments haussiers en faveur de niveaux plus élevés dans la période à venir : des gains après de gros rendements annuels, la politique de la Fed et les solides bénéfices des entreprises américaines.

Gains après de gros rendements annuels

Le S&P 500 est en passe de réaliser des gains supérieurs à 20 % cette année. Statistiquement parlant, chaque fois que c'était le cas dans le passé, dans 84,2 % des cas, l'année suivante, le marché boursier est allé encore plus haut. Par exemple, en 2003, l'indice S&P 500 a gagné 26,4 % et l'année qui a suivi, le rendement était de 9 %. Par conséquent, d'un point de vue purement statistique, les chances sont en faveur de plus de gains en 2022.

La politique de la Fed

L'annonce hier de la reconduction de Jerome Powell à la présidence de la Fed pour un nouveau mandat a montré à quel point les politiques entreprises sous son premier mandat étaient importantes pour les marchés. La continuité signifie "plus de la même chose", et l'idée d'une main ferme à la Fed est perçue positivement par les marchés.

Bien qu'il soit facile de se concentrer uniquement sur le QE et l'assouplissement qui a suivi pendant la pandémie de COVID-19, nous devrions donner le crédit là où le crédit est dû – Powell a augmenté les taux avant le début de la pandémie du COVID-19 et a fait un excellent travail lors des attaques régulières du précédent président américain, une guerre commerciale mondiale et une pandémie mortelle. Pendant tout ce temps, le marché boursier a enregistré des gains impressionnants – pourquoi devrait-il changer ?

Forts bénéfices des entreprises américaines

Les entreprises américaines ont réalisé des bénéfices bien meilleurs que prévu et la tendance devrait se poursuivre. Avec la politique monétaire et budgétaire restant facile et avec de nouveaux plans de dépenses sur les infrastructures, par exemple, les bénéfices des entreprises américaines sont sur le point d'augmenter. Si l'on ajoute à cela le fait que les entreprises américaines bénéficient de la reprise économique mondiale, alors de solides bénéfices en 2022 sont plus que probables.

Dans l'ensemble, le rallye du S&P 500 peut sembler étiré ici, mais de nouveaux gains en 2022 ne doivent pas être exclus. Plutôt l'inverse.