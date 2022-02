Le prix de l'or flambe en raison de la hausse de l'inflation. L'image technique montre une cassure haussière avec une nouvelle tentative d'atteindre des sommets historiques dans les cartes.

Le prix de l'or a intrigué les investisseurs pendant la pandémie de COVID-19. Alors que l'inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, l'or, traditionnelle protection contre l'inflation, n'a pas réussi à protéger les portefeuilles de la hausse des prix des biens et services.

De plus, il a généré des rendements négatifs en 2021. Cependant, la baisse s'est avérée n'être qu'un triangle en contraction qui a récemment cassé plus haut. Son mouvement mesuré pointe vers un nouveau record historique et l'inflation continue d'augmenter.

L'inflation continue de monter en flèche

En janvier, l'inflation a atteint 7,5 % aux États-Unis, un sommet en quatre décennies. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays du monde développé où l'inflation a augmenté.

Par exemple, l'indice des prix à la production ou les données PPI ont été publiées aujourd'hui en Allemagne. Il s'est avéré que les pressions inflationnistes se sont également accélérées en Allemagne, la PP ayant bondi de plus de 25 % en glissement annuel. La majeure partie de la hausse est due aux prix de l'énergie, mais même sans cela, l'inflation est toujours en hausse de 12 % en glissement annuel.

Étant donné que l'inflation du côté des producteurs se transmet aux consommateurs, une hausse de l'IPC est attendue dans les mois à venir.

Le triangle contractant à chuté au niveau d'un plus haut pic

La hausse de l'inflation peut offrir une forte incitation à acheter de l'or, mais il en va de même pour le tableau technique. Comme mentionné précédemment, après avoir atteint un nouveau sommet historique pendant la pandémie, le prix de l'or s'est consolidé dans ce qui semble être un triangle de contraction haussier.

Plus récemment, le prix a dépassé la ligne de tendance bd. De plus, il l'a retesté, offrant une bonne occasion d'acheter le métal jaune sur support dynamique.

Lorsque le prix casse la ligne de tendance bd, le triangle se termine et le prix ne devrait pas revenir au-delà du niveau de la vague électronique. Par conséquent, les taureaux ont des arguments pour un nouveau sommet historique alors que le prix reste supérieur à 1 800 $.

Le mouvement mesuré pointe vers un nouveau record historique

Le mouvement mesuré d'un triangle en contraction équivaut à 75 % de son segment le plus long, projeté à partir de la fin de la consolidation triangulaire. Il représente la distance minimale que le prix devrait parcourir et indique une nouvelle tentative d'atteindre le sommet historique réalisée à l'été 2020.