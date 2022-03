La baisse du yen japonais pourrait être déterminée car le graphique USD/JPY qui montre trois modèles d'inversion : une divergence baissière du RSI, un triangle comme modèle d'inversion et un biseau ascendant.

L'USD/JPY était une paire de devises qui s'est redressée pendant la pandémie de COVID_19. Il a continué à avancer pendant plus d'un an jusqu'à ce qu'il rencontre une forte résistance dans la zone 116.

L'une des raisons de garder un œil sur le yen japonais est son statut de valeur refuge. En période d'incertitude, il a tendance à s'apprécier, les investisseurs japonais rapatriant les fonds conservés à l'étranger.

En tant que telle, la guerre en Ukraine fournit une raison fondamentale de posséder le yen japonais en mars. Et les techniques ? En voici trois : une divergence RSI baissière, un triangle en tant que modèle d'inversion et un biseau ascendant.

Divergence baissière du RSI

RSI ou Relative Strength Index est l'un des oscillateurs les plus populaires utilisés dans les études d'analyse technique. Lorsqu'il atteint des niveaux supérieurs à 80, il indique un marché suracheté.

De plus, s'il n'atteint pas de nouveaux sommets plus élevés, alors que le marché réel le fait, le RSI montre une divergence baissière. En d'autres termes, rester long, ou investi, est risqué.

Triangle comme motif d'inversion

Montré en bleu sur le graphique ci-dessus, un triangle s'est formé tout en haut. Couplé à la divergence baissière du RSI, le triangle est susceptible d'être inversé.

Selon la théorie des vagues d'Elliott, un triangle en tant que motif d'inversion apparaît soit à la fin de corrections complexes, soit à la fin d'une onde impulsive terminale. Les deux sont baissiers dans ce contexte.

Cale montante

Enfin, un biseau ascendant indiqué en noir sur le graphique ci-dessus est une autre raison d'inquiéter les haussiers USD/JPY. Les coins ascendants sont des modèles d'inversion qui apparaissent au sommet des tendances haussières.

La mise au point se déplace maintenant vers le bord inférieur du motif. Une cassure et un maintien en dessous pourraient signaler la fin de la tendance haussière de l'USD/JPY qui a duré plus d'un an.

En résumé, la guerre en Europe de l'Est fournit des arguments fondamentaux pour acheter du yen. Couplés aux techniques, les baissiers USD / JPY ont un commerce convaincant en mars.