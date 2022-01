La semaine dernière, la saison des résultats a débuté avec des entreprises des secteurs des services financiers et du transport aérien. Certains grands noms devraient publier leurs performances du trimestre précédent la semaine prochaine – Procter & Gamble, Netflix, Morgan Stanley et UnitedHealth.

La semaine à venir est remplie de sociétés américaines déclarant leurs bénéfices trimestriels. Parmi toutes les entreprises, cinq se démarquent de la foule car leurs bénéfices peuvent faire allusion à la performance de secteurs entiers : Procter & Gamble, Netflix, Morgan Stanley, UnitedHealth et Union Pacific.

Procter & Gamble

Procter & Gamble est une société représentative du secteur des biens de consommation de base et publie ses résultats du trimestre précédent le 19 janvier. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,65 $ et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en juin 2022 est de 79,16 milliards de dollars.

Le cours de l'action a augmenté de +17,68 % au cours des douze derniers mois et le ratio P/E actuel pour 2022 se situe à 24,29.

Netflix

Netflix opère dans le secteur des services de communication et publie ses résultats trimestriels le 20 janvier, après les heures de bourse. La marque de l'entreprise est reconnue dans le monde entier et a été l'un des investissements privilégiés pendant la pandémie de COVID-19.

Maintenant que les craintes de pandémie ont commencé à s'estomper, comme l'indiquent les banques centrales qui resserrent leurs politiques monétaires, le cours de l'action de Netflix a sous-performé. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,82 $ pour le trimestre et, plus récemment, le cours de l'action a réagi positivement à l'annonce par la société d'augmentations de prix aux États-Unis et au Canada.

Morgan Stanley

Morgan Stanley est l'une des plus grandes entreprises du secteur des services financiers, et le 19 janvier, il est prévu de publier ses résultats du trimestre précédent. Après que JPMorgan ait manqué de revenus la semaine dernière, les investisseurs accorderont une attention particulière aux résultats de Morgan Stanley pour voir si c'est la norme pour le secteur ou non.

Le marché s'attend à un BPA de 1,96 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 59,61 milliards de dollars.

UnitedHealth

UnitedHealth est actif dans le secteur de la santé, et son cours de bourse est « en feu » – il s'est à peine corrigé au début de la pandémie de COVID-19 et se négocie désormais à des sommets historiques. Depuis 2009, il s'agit d'un stock de 10 sacs qui continue de livrer.

Les investisseurs s'attendent à un BPA de 4,31 $ sur le trimestre et 47 des 56 analystes couvrant le cours de l'action ont émis des notes d'achat.