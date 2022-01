La semaine prochaine, Apple, Tesla, Microsoft et Visa publieront leurs résultats trimestriels. Des bénéfices supérieurs aux attentes peuvent-ils inverser la vente massive de cette semaine ?

La saison des résultats avance la semaine suivante avec quatre grands noms qui doivent publier leurs performances financières du dernier trimestre : Apple, Tesla, Microsoft et Visa.

Apple

Apple n'a pas besoin d'être présenté car sa marque a acquis une reconnaissance mondiale. La société doit publier ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 le 27 janvier à 14h00 PT .

Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,24 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en septembre 2022 est de 381,20 milliards de dollars. Le cours de l'action Apple a augmenté de +18,64 % au cours des douze derniers mois, mais a baissé de plus de -8 % depuis le début de l'année.

Tesla

Un jour avant l'appel aux résultats d'Apple, Tesla publie également ses performances du dernier trimestre. Tesla est l'une des actions les plus influentes car elle a attiré beaucoup d'attention dans l'espace de vente au détail et pas seulement pendant la pandémie de COVID-19.

Le cours de l'action s'est récemment échangé au-dessus de 1 000 dollars, et bien qu'il soit au-dessus de ce niveau, Elon Musk, PDG de Tesla, a vendu des actions valant des milliards. Il l'a rendu public, arguant qu'il a besoin de l'argent pour payer les impôts dus cette année.

Pourtant, quelqu'un a acheté ces actions et hier, le cours de l'action de Tesla a chuté de plus de -5 % suite à la vente massive du secteur technologique. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,36 $ sur le trimestre, et les prévisions joueront un rôle clé dans le cours de l'action de Tesla.

Microsoft

Microsoft est une autre grande entreprise de technologie qui publie ses résultats trimestriels cette semaine. Plus précisément, le 25 janvier, pendant les heures post-bourse, Microsoft publiera ses performances financières pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2022.

Les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,32 $, et le cours de l'action a augmenté de +31,59 % au cours des douze derniers mois, mais a baissé de plus de -11 % depuis le début de l'année. Il y a quatre jours, Microsoft a annoncé l' acquisition d'Activision Blizzard dans le but d'accélérer la croissance de l'activité de jeu de Microsoft.

Visa

Enfin, Visa présente ses performances du dernier trimestre le 27 janvier . Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,70 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2022, et la société a battu les estimations du BPA au cours des sept derniers trimestres consécutifs.

Visa opère avec une marge bénéficiaire brute de 96,97 %, supérieure à la médiane du secteur de 95,62 %. De plus, elle a augmenté son dividende annuel au cours des 13 dernières années consécutives.