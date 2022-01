La consommation de combustibles fossiles augmente à mesure que les conditions froides et sans vent dominent dans l'hémisphère Nord. Voici quatre actions de combustibles fossiles à acheter alors que le prix du pétrole est de retour aux sommets de 2021 : Exxon, BP, Total et Chevron.

La nouvelle année a commencé de la même manière que 2021 – avec la hausse des prix du pétrole. Le prix du pétrole brut WTI est revenu à ses récents sommets après la panique déclenchée par omicron.

Parce que la nouvelle variante COVID-19 est considérée comme plus douce qu'on ne le pensait auparavant, les marchés sont de retour en mode risque. Ainsi, le prix du pétrole s'est remis de sa correction et menace de dépasser les sommets de 2021.

Ne vous méprenez pas, la demande de pétrole est forte et en hausse. Par exemple, le 15 janvier, les conditions froides et sans vent ont été la cause pour laquelle les pays se sont appuyés sur les combustibles fossiles pour produire de l'électricité. L'Allemagne – 45 % ou les Pays-Bas – 70 %, ne sont que deux exemples. L'Irlande en est un autre – elle a utilisé 90 % de combustibles fossiles pour produire de l'électricité ce jour-là.

Voici quatre sociétés de combustibles fossiles à acheter alors que le prix du pétrole grimpe : Exxon, BP, Total et Chevron.

Exxon

Exxon est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel au monde. En tant que société pétrolière et gazière intégrée, elle exploite plus de 22 000 puits de pétrole et emploie plus de 70 000 personnes.

Le cours de l'action est en hausse de +17,45 % depuis le début de l'année et la société verse un dividende. Le rendement du dividende à terme est de 4,9 % et Exxon l'a augmenté pendant 20 années consécutives.

La transition vers l'énergie verte couplée à la pandémie de COVID-10 a fait chuter le cours de l'action de 100 $ à moins de 40 $. Mais la demande accrue de combustibles fossiles est responsable du retour du titre, et il ne faut pas exclure de nouveaux sommets.

BP

BP est une société d'énergie basée à Londres avec des opérations internationales. Son cours de bourse est en hausse encore plus cette année, de plus de 20 %. Les investisseurs sont attirés par le dividende élevé et la demande croissante de pétrole.

Le total

TotalEnergies est une société énergétique basée en Europe. Le cours de son action a augmenté de plus de 15 % cette année seulement, et la croissance des revenus en glissement annuel est supérieure à la médiane du secteur de 49,10 %/

Chevron

Chevron est l'une des plus anciennes compagnies pétrolières au monde. Le cours de son action est en hausse de +9,89 % depuis le début de l'année et de plus de 30 % au cours des douze derniers mois, alors que la reprise économique mondiale après la pandémie de COVID-19 se poursuit.

Le ratio P / E pour 2022 est vu à 12,12, et le cours de l'action a été mis à jour pour acheter à Wells Fargo en janvier.