La décision de la Réserve fédérale de mercredi prochain pèse lourd. Bien qu'il soit hors de question de relever le taux des fonds fédéraux en janvier en raison du tapering en cours, la Fed pourrait encore surprendre les marchés financiers

Mercredi, la Réserve fédérale des États-Unis publiera sa première déclaration du FOMC en 2022. Le marché a intégré la première hausse des taux d'un nouveau cycle de resserrement pour la réunion de mars, mais cela ne signifie pas que la réunion de mercredi doit être écartée.

Tout le contraire.

Depuis la dernière réunion de la Fed, beaucoup de choses ont changé. Tout d'abord, l'inflation a continué de grimper, atteignant des sommets de près de quatre décennies. Deuxièmement, le taux de chômage a encore diminué. Les deux (c'est-à-dire la hausse de l'inflation et la baisse du chômage) rapprochent la Fed de l'accomplissement de son mandat de stabilité des prix et d'inflation maximale).

Troisièmement, le marché boursier est loin de ses sommets, ce qui exerce une pression sur la Fed. Alors, comment la Fed pourrait-elle surprendre les marchés la semaine prochaine ?

Effilement plus rapide

La Fed pourrait surprendre les marchés financiers en annonçant une accélération du rythme de ses achats d'actifs. La banque centrale a lancé un vaste programme d'assouplissement quantitatif en réponse à la pandémie de COVID-19, ce programme est actuellement en train d'être réduit.

Cependant, le tapering ne se resserre pas – il se relâche toujours, quoique plus lentement. En d'autres termes, la Fed continue d'acheter des actifs, élargissant son bilan tout en instaurant des conditions financières accommodantes.

Le tapering devrait se terminer en mars, et la Fed a clairement indiqué qu'elle n'augmenterait pas le taux des fonds fédéraux tant qu'il diminuerait. Par conséquent, un tapering plus rapide cimentera la première hausse des taux d'intérêt pour mars.

Indice de plusieurs augmentations en 2022

Une autre façon de surprendre est de faire allusion à d'autres hausses en 2022. L'inflation de décembre s'est établie à 7 % en glissement annuel, un niveau jamais vu depuis près de 40 ans.

Par conséquent, la Fed est pressée d'agir pour regagner sa crédibilité. De plus, la rotation annuelle des électeurs du FOMC est belliciste. Bullard, Mester et George remplacent Daly, Bostic, Barkin et Evans. Le quatrième nom à voter n'a pas encore été annoncé, car un nouveau chef de la Fed de Boston est attendu. Bullard est un faucon renommé, les risques d'un FOMC plus belliciste sont donc orientés à la hausse.

Indice d'une hausse des taux de 50 points de base en mars

La Fed pourrait même faire allusion à une hausse des taux de 50 points de base en mars pour freiner les anticipations d'inflation. Bien que cela semble improbable, certains acteurs du marché n'excluent pas une telle décision, arguant que la Fed est en retard sur la courbe alors que l'inflation est bien au-dessus de l'objectif.