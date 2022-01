L'inflation annuelle dans la zone euro a atteint 5 % en décembre 2021, contre 4,9 % en novembre. Alors, à quoi les investisseurs doivent-ils s'attendre en 2022 ?

La semaine dernière, les données sur l'inflation aux États-Unis pour décembre 2021 ont révélé que les prix des biens et services avaient augmenté de 7 % en glissement annuel, près d'un plus haut de quatre décennies. Aujourd'hui, c'était au tour de la zone euro de publier les données d'inflation pour décembre 2021 – elle a augmenté de 5 % en glissement annuel, avec d'énormes écarts entre les différents pays de la zone euro.

Voici quatre points à retenir des données d'inflation d'aujourd'hui : la zone euro est différente de celle des États-Unis, le choc énergétique et les goulots d'étranglement de l'offre auront des conséquences durables, l'effet de la TVA allemande pèsera sur l'inflation et de larges écarts entre les différents membres.



La zone euro est différente des États-Unis

Une explication au fait que l'inflation dans la zone euro n'est pas aussi élevée qu'aux États-Unis vient des salaires. La croissance des salaires est beaucoup plus modérée qu'aux États-Unis. La hausse des coins a été responsable du changement de ton de la Réserve fédérale vers un ton plus belliciste, car l'inflation n'est plus considérée comme transitoire.

Le choc énergétique et les goulots d'étranglement de l'approvisionnement auront des conséquences durables

Les goulots d'étranglement de l'offre et la croix énergétique sont sur le point d'avoir des effets durables sur l'inflation. L'Europe a été confrontée à des prix record de l'énergie cet hiver et les goulots d'étranglement de l'approvisionnement ont entraîné de nouvelles hausses des prix des biens et des services.

À titre d'exemple, en décembre, la contribution la plus élevée au taux d'inflation annuel de la zone euro provenait de l'énergie (2,46 %) et des services (1,02 %).

L'effet de la TVA allemande pèsera sur l'inflation

La TVA allemande est un facteur important pour l'inflation future dans la zone euro. On estime qu'en abandonnant l'IPCH en janvier, cela réduira l'inflation sous-jacente dans la zone euro d'environ 0,35 %.

Grands écarts entre les différents membres

Enfin et surtout, l'inflation actuelle de la zone euro a montré d'énormes écarts entre les pays membres. Le taux d'inflation le plus élevé a été enregistré en Estonie à 12 % en glissement annuel, tandis que le plus bas a été enregistré à Malte à 2,6 % en glissement annuel.

Dans l'ensemble, les tendances de l'inflation sont plus élevées dans la zone euro et dans d'autres parties du monde également. Alors que les banques centrales se préparent à resserrer leurs conditions financières, l'inflation devrait culminer quelque part en 2022.