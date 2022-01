L'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada a été publiée hier. Il montre une amélioration des indicateurs de ventes futures dans la plupart des entreprises et une intensification des pénuries de main-d'œuvre.

L'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada est l'un des rapports les plus importants sur l'économie canadienne. Il s'agit d'un rapport trimestriel compilé à partir des réponses recueillies auprès de 100 entreprises sur un large éventail de perspectives économiques.

Le rapport offre un indice sur l'état de l'économie canadienne, et la publication d'hier offre une perspective large des défis économiques du quatrième trimestre de l'année dernière.

Quatre principaux plats à emporter méritent d'être mentionnés. Du côté positif, les projets d'investissement des entreprises sont généralisés et les indicateurs de ventes futures s'améliorent. D'un autre côté, les pénuries de main-d'œuvre s'intensifient et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement continuent d'augmenter.

Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement continuent d'augmenter

Un autre point négatif mis en évidence par le rapport est que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement continuent d'augmenter. Les entreprises ont cité le manque d'accès aux marchés pour certaines entreprises exportatrices comme l'une des raisons.

En conséquence, les entreprises détiennent plus de stocks si possible et les goulots d'étranglement de la main-d'œuvre ont augmenté.

Amélioration des indicateurs de ventes futures

Sur une note positive, la plupart des entreprises constatent une amélioration des indicateurs de ventes futures. Plus précisément, la vigueur de la demande a fait augmenter les attentes de ventes solides.

En outre, le nombre d'entreprises s'attendant à une croissance plus rapide a dépassé le nombre de celles qui s'attendent à une croissance plus lente. En effet, la demande augmente dans la plupart des régions et des secteurs, tels que le logement, le commerce de détail et la fabrication.

Les projets d'investissement se généralisent

Toujours du bon côté, les entreprises ont fait état de solides intentions d'investissement. L'investissement dans les machines et le matériel devrait être plus élevé dans tous les secteurs et toutes les régions. À l'avenir, il serait intéressant de voir comment les plans d'investissement des entreprises fonctionnent face aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement.

Dans l'ensemble, l'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada pour le quatrième trimestre de 2021 révèle une économie en voie de guérison alors que la reprise en cours après la pandémie de COVID-19 se poursuit.