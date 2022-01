Deutsche Bank estime que les actions devraient terminer l'année en hausse, mais souligne d'importants vents contraires. Voici le point de vue de la banque sur les actions, les changes, les taux et le pétrole pour 2022.

Les trois premières semaines de bourse de la nouvelle année sont derrière nous et le marché boursier est déjà en baisse de plus de 7 %. Pour de nombreux investisseurs, une correction était attendue en raison des valorisations irréalistes auxquelles certaines sociétés se sont négociées.

Cependant, d'autres voient que le marché boursier a encore un potentiel de hausse en 2022. Après tout, l'année a à peine commencé et les banques centrales n'ont même pas réagi à la hausse de l'inflation.

Deutsche Bank est l'une des banques d'investissement les plus influentes au monde. Son département de recherche fournit des analyses de classe mondiale et il prévoit des actions plus élevées pour 2022, tout en soulignant certains risques inhérents.

Les principaux risques pesant sur ses prévisions sont la hausse de l'inflation, les goulots d'étranglement persistants de la chaîne d'approvisionnement et la pandémie de COVID-19.

Actions

Deutsche Bank reste surpondérée sur les actions. Son objectif de fin d'année 2022 pour le S&P 500 est de 5250 points, car il voit la dynamique de croissance continuer à stimuler les marchés.

Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt à long terme ne devrait pas empêcher les actions d'atteindre de nouveaux sommets.

Effets

Sur le marché des devises, Deutsche Bank est optimiste sur le dollar américain. Elle a un objectif pour l'EUR/USD de 1,08 en fin d'année, sur fond de politiques monétaires divergentes entre la Réserve Fédérale des Etats-Unis et la Banque Centrale Européenne.

En tant que tel, il voit le taux des fonds fédéraux près de 2% d'ici la fin de l'année, tandis que les taux d'intérêt dans la zone euro resteront bloqués là où ils sont actuellement.

Les taux

Les implications budgétaires des élections de mi-mandat sont considérées comme essentielles pour les marchés des taux en 2022. Une réévaluation du rendement US10Y dans un rendement de 220-240 au deuxième trimestre, puis une inversion représentent une possibilité.

Huile

Chose intéressante, la Deutsche Bank voit le prix du pétrole brut WTI retomber dans la zone de 60 $ le baril vers la fin de 2022. Elle cite la hausse des excédents pétroliers comme principale raison de la baisse.

Trois semaines après le début de la nouvelle année et les prévisions de la Deutsche Bank sont ébranlées – le pétrole se négocie au-dessus de 84 $ le baril, l'EUR/USD est au-dessus de 1,13, tandis que le S&P 500 a chuté de plus de 7 %. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir jusqu'à la fin de 2022, et le temps nous dira combien de ces prédictions se réaliseront.