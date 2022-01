Les actions asiatiques offrent une alternative attrayante pour l'investisseur à la recherche de dividendes en 2022. Elles offrent des avantages de diversification et un rendement du dividende attrayant, entre autres.

Les marchés boursiers mondiaux se sont redressés pendant la pandémie de COVID-19 grâce à un soutien monétaire et budgétaire sans précédent. Les gouvernements et les banques centrales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir et plus encore pour soutenir les économies et les ménages pendant la crise sanitaire la plus difficile de notre époque.

En conséquence, les investisseurs ont réagi à l'environnement de taux bas en achetant des actions. Par conséquent, les marchés boursiers ont rebondi de leurs creux initiaux au début de la pandémie et se sont fortement redressés.

Maintenant que les banques centrales du monde développé se préparent à resserrer la politique monétaire (c'est-à-dire que la Réserve fédérale des États-Unis devrait relever le taux des fonds fédéraux en mars prochain), quelles alternatives existent pour l'investisseur mondial à la recherche de revenus de dividendes ?

Les actions asiatiques offrent des rendements de dividendes attractifs, des avantages de diversification et des ratios de distribution de dividendes inférieurs. De plus, la croissance économique dans la région devrait dépasser le taux de croissance dans le reste du monde.

Des rendements de dividendes attractifs

Les rendements en dividendes reflètent le montant qu'un investisseur récupère pour chaque dollar investi dans une entreprise. Il est calculé comme le rendement du dividende annuel divisé par le prix par action, et plus le rendement est élevé, mieux c'est.

Un rendement du dividende trop élevé devrait soulever quelques questions. En versant trop cher aux actionnaires, l'entreprise renonce au coût d'opportunité d'investir de l'argent pour développer l'entreprise.

Cependant, les rendements de dividendes plus élevés offerts par les actions asiatiques se réfèrent à l'ensemble de la région, et non à une société en particulier. Ainsi, les entreprises du Pacifique ex. La région du Japon offre des rendements beaucoup plus élevés par rapport au reste du monde.

Avantages de la diversification

La diversification est le processus d'investissement dans des sociétés non corrélées avec le reste du portefeuille. Ou, mieux dit, plus le degré de corrélation entre les investissements est faible, plus les avantages de la diversification sont importants.

Pourquoi quelqu'un diversifierait-il le portefeuille ? Les portefeuilles diversifiés déclinent bien mieux, et les actions asiatiques sont moins corrélées à celles du monde développé.

Des ratios de distribution de dividendes plus faibles

Un ratio de distribution de dividendes inférieur implique que l'entreprise dispose d'un tampon à utiliser en cas de besoin. Les actions asiatiques ont des ratios de distribution de dividendes inférieurs, ce qui leur offre une flexibilité en cas de ralentissement économique.

Croissance économique plus élevée dans la région

Enfin, la croissance du PIB réel de la région est prévue à 4,5 % annuellement pour les cinq prochaines années. Il s'agit d'un taux de croissance beaucoup plus élevé par rapport au PIB réel mondial sur la même période, vu juste en dessous de 3 %.