L'or a sous-performé en 2021 et pourrait faire aussi bien en 2022. Quels sont donc les principaux vents contraires pour le prix de l'or en 2022 ?

Le prix de l'or s'est négocié sur un ton baissier depuis qu'il a atteint un nouveau sommet historique à l'été 2020. Malgré l'inflation qui a atteint des niveaux record depuis une décennie en 2021, l'or n'a pas agi comme une couverture contre lui, comme il l'a fait. tant de fois dans le passé.

Pour cette raison, de nombreux investisseurs s'attendent à ce que le prix de l'or se redresse et surperforme en 2022, réduisant ainsi l'écart avec l'inflation. Bien que cela puisse s'avérer correct, voici quelques vents contraires pour le prix de l'or dans l'année à venir : des taux d'intérêt réels plus élevés, un dollar américain plus fort, des cycles de resserrement qui pèsent historiquement sur l'or et l'appétit des investisseurs pour l'or en déclin.

Des taux d'intérêt réels plus élevés

Un taux d'intérêt typique est composé du taux d'intérêt réel plus quatre primes – inflation, risque de défaut, liquidité et échéance. Mais quand on parle du Trésor américain, connu comme un actif sans risque, toutes les primes sont nulles, à une exception près : l'inflation.

Par conséquent, le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt reçu après prise en compte de l'inflation. Par exemple, l'inflation aux États-Unis a atteint 7 % en glissement annuel en décembre 2020, et donc, pour que le taux d'intérêt réel soit positif, il faut que le taux d'intérêt nominal soit supérieur à 7 %.

Ce n'est pas le cas, mais en hausse. Des taux d'intérêt réels plus élevés ou en augmentation augmentent la possibilité de détenir de l'or puisqu'aucun flux de trésorerie n'est généré et qu'il y a un coût pour le stocker.

Dollar américain plus fort

La performance du dollar américain en 2021 par rapport à ses pairs a été responsable de la majeure partie de la baisse du prix de l'or. Alors que la Fed se prépare à entamer un cycle de resserrement, le dollar américain reste également attractif pour les investisseurs en 2022.

Les cycles de resserrement sont un vent contraire pour l'or

Un autre risque baissier pour l'or est attendu du cycle de resserrement de la Fed. À titre d'exemple, le précédent tapering en 2013 a fait chuter le prix de l'or de plus de 35 % – pourquoi devrait-il en être autrement cette fois-ci ?

L'appétit des investisseurs pour l'or s'estompe

Enfin, l'intérêt pour l'or « papier » ou les ETF or s'amenuise. L'année dernière, les avoirs en ETF aurifères dans les portefeuilles d'investissement ont diminué de 9 %, soit la moitié de l'accumulation observée en 2020. De nouvelles baisses sont probables, car les avoirs restent élevés par rapport aux normes historiques.