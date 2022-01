En 2020, le secteur de l'énergie a été le moins performant, avec un rendement total de -34 % sur l'année. Cependant, 2021 a apporté un fort rebond par rapport aux creux, et les actions énergétiques devraient également surperformer en 2022. Ils retournent des flux de trésorerie aux actionnaires et la demande de pétrole devrait atteindre de nouveaux sommets.

L'installation du prix du pétrole en territoire négatif en 2020 a été l'une des réactions les plus spectaculaires à la pandémie de COVID-19. Lorsqu'il est devenu évident qu'il n'y avait pas de demande de pétrole alors que les économies passaient en mode de verrouillage complet, les acheteurs ont fui.

En tant que tel, le prix du pétrole s'est établi à -37 $ en 2020, mais a ensuite rebondi à partir des creux. Pourtant, le rebond n'a pas suffi à effacer toutes les pertes subies par le secteur de l'énergie cette année-là. Finalement, le rendement total pour 2020 était négatif de 34 %.

Cependant, le pétrole a rebondi en 2021, remontant jusqu'à 80 dollars. Cette décision a également déclenché une forte reprise des actions énergétiques, qui ont généré un rendement solide de 55 %, bien supérieur au S&P 500.

Le rallye continuera-t-il en 2022 ? Voici quatre raisons d'acheter des actions énergétiques :

Solides bénéfices dans le secteur de l'énergie

Les actions énergétiques rapportent de l'argent aux actionnaires

La demande de pétrole dépassera les niveaux de 2021

Valorisations attractives pour les valeurs énergétiques

Solides bénéfices dans le secteur de l'énergie

L'un des aspects les plus intéressants du secteur de l'énergie est que, bien que les bénéfices du secteur se soient redressés, les prix ne se sont pas redressés. À titre d'exemple, il convient de mentionner que les bénéfices ont retrouvé les niveaux de 2018, tandis que les prix sont inférieurs à ces niveaux d'environ 20 %.

Les valeurs énergétiques rapportent des flux de trésorerie aux actionnaires

Les actions énergétiques versent un dividende considérable. Leur approche disciplinée par rapport aux dépenses en immobilisations a conduit à une position financière solide et maintenant ils retournent de l'argent aux actionnaires.

Tout au long de 2021, l'écart entre les CAPEX et l'EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) n'a cessé d'augmenter.

La demande de pétrole devrait atteindre de nouveaux sommets en 2022

Alors que l'économie mondiale se remettait de la pandémie de COVID-19, la demande de pétrole a fait de même. En 2022, la demande de pétrole devrait dépasser les niveaux pré-pandémiques de 2019, ce qui constitue une autre incitation à posséder des actions énergétiques.

Les valorisations sont attractives

Enfin, les valorisations du secteur semblent attractives. À titre d'exemple, considérons le ratio prix/flux de trésorerie – le prix du secteur est inférieur à la moyenne sur 5 ans d'environ 25 %.