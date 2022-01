Les acteurs des marchés financiers ont anticipé un résultat belliciste alors qu'il ne reste qu'un jour avant que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) ne publie sa décision politique de janvier. Voici quatre raisons pour lesquelles la Fed pourrait être en retard sur la courbe qui justifie son agressivité.

La volatilité a repris hier alors que le marché boursier américain a chuté brusquement au début de la semaine de négociation. À un moment donné, le Nasdaq 100 a baissé de plus de 4 % et le Dow Jones a chuté de plus de 1 000 points.

Cependant, à la fin de la séance de négociation américaine, les principaux indices ont récupéré toutes les pertes et quelques autres, terminant la journée en territoire positif. Bien sûr, ce n'est pas un comportement normal du marché, mais cela nous indique à quel point les marchés financiers sont sensibles à la prochaine décision de la Fed.

La Réserve fédérale doit publier sa décision monétaire demain, et le consensus général est qu'elle n'augmentera pas les taux. Après tout, il ne le peut pas, car il a signalé à plusieurs reprises qu'il ne le ferait pas tant que le programme d'assouplissement quantitatif se poursuivrait.

Ce retard dans la réaction de la Fed a conduit de nombreux acteurs du marché à penser que la Fed est en retard sur la courbe. Comment interpréter autrement le fait que l'inflation est au plus haut depuis quatre décennies et que la Fed continue d'assouplir sa politique monétaire ?

Voici quatre raisons de croire que la Fed pourrait être en retard sur la courbe :

Dépassement massif de l'inflation des prix

Hausse substantielle de l'inflation salariale

Marché du travail tendu

Perturbations supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement causées par omicron

Fort dépassement de l'inflation des prix

En décembre dernier, l'inflation aux États-Unis a atteint 7 % en glissement annuel, soit près d'un niveau record depuis quatre décennies. La majeure partie de la hausse a été due aux goulots d'étranglement de l'offre déclenchés par la pandémie de COVID-19, ce qui a fait penser à la Fed qu'une inflation plus élevée est transitoire.

Cependant, au dernier trimestre de 2021, la Fed a abandonné le mot "transitoire" lorsqu'elle faisait référence à l'inflation. Ainsi, il est en retard sur la courbe et un resserrement est justifié.

Hausse substantielle de l'inflation salariale

L'inflation des salaires est également en hausse, alimentée par le taux élevé de démissions sur le marché du travail. Comme moins de travailleurs restent actifs, les entreprises ont augmenté les salaires pour attirer la main-d'œuvre, déclenchant ainsi une hausse de l'inflation.

Marché du travail tendu

Parlant du marché du travail, il reste très tendu. En décembre, le taux de chômage a chuté près du niveau où la Fed voit le maximum d'emplois atteint, donc une autre raison de croire que la banque centrale est en retard sur la courbe.

Perturbations supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement dues à la variante omicron

Une autre source de préoccupation est la variante omicron, qui pourrait déclencher une nouvelle hausse de l'inflation. Des perturbations supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement sont possibles, obligeant ainsi la Fed à agir le plus tôt possible.